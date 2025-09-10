La rectoral de A Illa empieza a operar como casa de de acogida para dos familias

La rectoral de A Illa comenzó a funcionar ayer como casa de acogida para dos familias, una iniciativa que ha puesto en marcha Cáritas Interparroquial de Arousa y que cuenta con el respaldo del Arzobispado de Santiago. De hecho, ayer visitaron las dependencias el arzobispo, Francisco José Prieto, y la presidenta de Cáritas, Pilar Farjas, los dos acompañados del cura párroco de San Xulián de A Illa, David Álvarez. El convenio entre ambas entidades tiene una duración de cuatro años, prorrogables en el futuro, que permite acoger a dos unidades familiares en situación de vulnerabilidad y que carezcan de una vivienda digna.

La elección de las dos familias se ha fundamentado en informes de Cáritas, entidad que después realizará un seguimiento para ver si los integrantes de la misma van encontrando trabajo, controlar la escolarización de los niños pequeños y otras cuestiones básicas de convivencia.

El objetivo es que las familias puedan encauzar su situación de vulnerabilidad lo antes posible y ofrecerles la posibilidad de comenzar una nueva vida una vez adquieran una estabilidad laboral. En principio, la intención es que el uso de la casa sea rotatorio y se pueda ayudar a un buen número de familias. No se contempla como un domicilio permanenente sino como una ayuda para poder salir adelante en todos los aspectos.

Un momento del acto de inauguración que se celebró ayer en A Illa. / Iñaki Abella

La vivienda rectoral de A Illa fue remodelada en los años 70 por el cura párroco Olimpio Mejuto que residió en ella durante años, antes de su retirada como párroco. Después sería el turno de David Álvarez, que también vivió en ella hasta que tomó la decisión de que la parroquia se hiciese cargo de la guardería infantil Sonrisas y Lágrimas tras la marcha de las religiosas pertenecientes a la congregación de las Hijas de la Caridad d San Vicente de Paúl.

Desde ese momento se trató de buscarle una alternativa a una vivienda que se encuentra en perfecto estado de uso, con un amplio espacio ajardinado, en pleno centro del municipio isleño y que estaba en perfectas condiciones de uso. La vivienda pasará a formar parte de la red de inmuebles con los que cuenta Cáritas Interparroquial Arousa. No en vano, esta entidad ya cuenta con un comedor social en el centro de Vilagarcía al que, hace unos años, se incorporó la casa de San Cibrán, en Sobradelo.