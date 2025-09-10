El Puerto de Vilagarcía recibe mercancías de una treintena de países y exporta a 15
Holanda, Ucrania, Francia y Reino Unido, cuatro de los Estados con mayor volumen de intercambios comerciales a través de la rada arousana
Los tráficos cayeron en 2024 debido a la desaparición de los pedidos de balastro
En los muelles del Puerto de Vilagarcía desembarcan mercancías procedentes de una treintena de países, pertenecientes a Europa, América, África y Asia. Además, los barcos atracados en la rada arousana cargan productos con destino a otros 15 Estados. Así se desprende de la memoria de 2024 de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, en la que se hace un repaso de la actividad industrial y económica de la institución durante el pasado año.
Por volumen de mercancías embarcadas en Vilagarcía, en torno al 40 por ciento del total se descargan posteriormente en otros puertos españoles. La memoria señala que en 2024, los barcos atracados en Vilagarcía cargaron algo más de medio millón de toneladas de productos, y 174.000 toneladas se descargaron posteriormente en otras ciudades españolas. Siguen a España en esta relación el Reino Unido (89.500 toneladas), Irlanda (71.000) y Países Bajos (58.000). Además, de Arousa salieron barcos con mercancías rumbo a destinos tan exóticos como Aruba o Bonaire (dos territorios autónomos de América del Sur, vinculados a Países Bajos), Cuba, Cabo Verde o Senegal.
Es mayor la actividad en lo que se refiere a mercancías desembarcadas. En este caso, es Países Bajos el país que encabeza la relación (con 177.000 toneladas), seguido de España (122.000 toneladas) y Ucrania (111.000 toneladas), de donde proceden fundamentalmente graneles agroalimentarios, como cereales, piensos o harinas.
Las empresas que operan a través del Puerto de Vilagarcía también importan artículos procedentes de Alemania, Arabia Saudí, Canadá, China, Egipto, Estados Unidos, Georgia, Guinea Ecuatorial, Malasia, Montenegro, Turquía o Rusia. Procedentes de este último país, desembarcaron en Vilagarcía el año pasado 82.000 toneladas de mercancías diversas. Esta cifra es muy superior a la que se consigna en las memorias de los años inmediatamente anteriores a 2022, cuando Rusia inició su guerra contra Ucrania.
Banderas del buque
La memoria realiza también un repaso a las características de los buques que han recalado en Vilagarcía durante el año anterior. Se contabilizaron 404, y por banderas los más numerosos fueron los de pabellón de Portugal (96), seguidos de los de Países Bajos (80), España (65), Chipre (30) y Antigua y Barbuda (28). Por Vilagarcía pasaron también el año pasado mercantes con bandera de Barbados, Gibraltar, Gran Bahamas, Islas Marshall, Liberia, Vanuatu, Singapur, Noruega o Panamá.
En cuanto a los buques de mayores dimensiones atracados en 2024 en Vilagarcía, el de mayor calado fue el «Isla de Bioko» panameño (13 metros), y el de más eslora el «Seven Seas Voyager», de Gran Bahamas, con 206 metros de longitud de proa a popa.
Otro de los datos contenidos en la memoria es el relativo al tráfico de pasajeros. Vilagarcía recibió el año pasado a 14.700 personas, de los cuales 2.000 viajaban en barcos de crucero que hicieron escala en la ciudad arousana, y más de 9.300 fueron excursionistas, que embarcaron con alguna de las empresas que realizan desplazamientos recreativos al Parque Nacional das Illas Atlánticas o hacen el Camino por mar a Santiago.
Bajada de tráficos
En cifras globales, el Puerto cerró el ejercicio pasado con un movimiento de mercancías de 1,4 millones de toneladas, lo que supuso un 8,9 por ciento menos que el año anterior. La directora de la Autoridad Portuaria, Begoña Mesejo, explicaba en su informe que este descenso se había debido en gran medida a la falta de operativas durante 2024 de balastro, un material que se emplea en el sector de la construcción, y del que habían salido de Vilagarcía rumbo a México más de 116.000 toneladas en 2023. También bajaron los movimientos de cuarzo, cemento o cereales, mientras que sí subieron los de urea, parafina o aceite, que tuvo su segundo mejor año de la década.
Cierra el ejercicio económico con un beneficio de 845.000 euros
El Puerto de Vilagarcía cerró 2024 con más tráficos de aluminio y tablero, dos mercancías muy vinculadas a la economía de O Salnés y Ullán. En el caso del aluminio, el año pasado se movió un 6,2 por ciento más que en 2023. El presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Cores Tourís, recuerda en su informe inicial que, «el aluminio se importa a través de Vilagarcía para su utilización en fábricas de nuestro entorno».Sobre el tablero, Tourís recuerda que «es un producto fabricado en Galicia» y que se exporta desde Vilagarcía a varios destinos europeos. El volumen de este tipo de mercancías aumentó un 1,4 por ciento el año pasado con respecto al anterior.El presidente del Puerto destacó también en su informe, «el buen comportamiento de la mercancía contenerizada», gracias a los servicios semanales de Boluda con otros puertos peninsulares y las Islas Canarias, y a la línea de frecuencia quincenal que opera Nirint entre Vilagarcía, el Caribe y Canadá. En la memoria se hace también un repaso al estado de las cuentas de la entidad, y se apunta que el Puerto obtuvo el año pasado un beneficio de 845.000 euros, lo que supone casi el doble que el año anterior.
