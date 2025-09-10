La promoción de Rías Baixas como plató de cine da otro paso

La Diputación sigue dando pasos para promover la provincia como lugar de rodajes cinematográficos. En este caso, de la mano de la Spain Film Commission y de la Galicia Film Commission, la diputada Nava Castro junto con la directora de Turismo, Romina Fernández, participaron ayer en el Parador de Cambados en un brainstorming sobre el programa Experiencias, del que la institución forma parte junto con Formentera, Burgos y Sevilla, para convertir las producciones audiovisuales en experiencias turísticas sostenibles.

«Estamos convencidos de la importancia de captar producciones audiovisuales porque sabemos de la fuerte capacidad que tienen para inclinar la balanza a la hora de elegir destinos turísticos», explicó Castro, recordando que, a lo largo del 2025, el organismo ya gestionó 46 peticiones de rodajes de series y películas en Rías Baixas.

Asimismo, la diputada indicó que este año, a través de su Film Commission, ha participado en encuentros a nivel nacional e internacional y anunció que está previsto que tenga presencia en la Shooting Locations Marketplace de Valladolid y promueva viajes de familiarización con localizadores y profesionales nacionales e internacionales.