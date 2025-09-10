Preocupación vecinal por las peleas, en Vilagarcía
Son frecuentes en el entorno de la plaza del Doctor Carús
M.M.
Vilagarcía
Vecinos de Vilagarcía muestran su preocupación por las constantes peleas, gritos y altercados de todo tipo en el entorno de la plaza del Doctor Carús, en pleno centro de la ciudad.
Los incidentes tienen su origen, sobre todo, en algunos locales de hostelería ubicados en esa zona, y ya investigados en el pasado por la policía.
En algunos de ellos se efectúan registros cada cierto tiempo relacionados con el tráfico de drogas a pequeña escala.
Parece que los peores momentos se viven en la madrugada de los domingos, aunque pueden registrarse altercados también a plena luz del día.
Los vecinos, muy preocupados por su seguridad, muestran vídeos en los que se observan peleas, a veces multitudinarias.
