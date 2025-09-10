Paco Luna inmortaliza a dos populares marineros nonagenarios

El fotoperiodista ya jubilado Paco Luna, muy conocido en el Concello de O Grove, donde reside desde hace más de medio siglo, suele utilizar su cámara para homenajear a los vecinos de la localidad, como ya hizo con varias exposiciones y la publicación del libro «Estampas de O Grove».

Lo hace retratándolos o inmortalizando momentos de su día a día, ya sea en el trabajo, conversando con amigos, paseando por las calles de la villa meca o participando activamente en todo tipo de fiestas, tanto religiosas como profanas.

Los marineros fotografiados junto a una dorna. / Paco Luna

Entre los homenajeados por este andaluz de nacimiento y meco de adopción se encuentran dos conocidos marineros de la localidad, como son Juan Aguiño y Francisco Naveiro, ambos de 93 años.

Se trata de dos viejos «lobos de mar», de esos que ayudaron a escribir la historia del pueblo y que se siguen dejándose ver en el puerto de O Corgo y sobre la dorna.