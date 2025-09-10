O Salnés licencia a veinte nuevos profesionales de la hostelería

La Mancomunidade do Salnés ha licenciado a una nueva remesa de profesionales de la hostelería de su programa de empleo y formación, y ya van 16. Autoridades como el presidente, David Castro, y el delegado territorial de la Xunta Agustín Reguera – lo financió con 411.000 euros– realizaron la entrega de diplomas.

En total, se formaron 20 desempleados y «muchos ya están trabajando», explicaron con satisfacción. En 2026 habrá una nueva edición.