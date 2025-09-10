La limpieza de las ruinas de Santa Mariña cae en el limbo mientras la maleza avanza peligrosamente

La anunciada limpieza de las ruinas de Santa Mariña, en Cambados, ha caído en un limbo mientras que la maleza sigue creciendo de manera alarmante. Según el Concello, finalmente el Arzobispado no se hará cargo de la actuación a pesar de haber tramitado y solicitado los permisos necesarios, así que está a la espera de una reunión para desatascar el asunto.

Hace casi un año que se dio la voz de alarma sobre la situación de este Bien de Interés Cultural (BIC), sobre todo por el nacimiento de un pequeño bosque de laureles e incluso un pequeño pino sobre el muro del altar mayor. De hecho, el concejal de Patrimonio, Liso González, reconoce que ya «es urgente». Explica que el Arzobispado les había solicitado licencia para ejecutar los trabajos después de una ampliación del proyecto presentado inicialmente, que se limitaba al uso de herbicidas y a una intervención más sencilla.

La nueva entraba más en profundidad para garantizar que no volviera a salir en un futuro. Sin embargo, poco después, mantuvo una reunión con la parroquia de Santa Mariña y «nos trasladaron que esta no tenía disponibilidad financiera y que el Arzobispado no se hacía cargo».

El cura párroco, José Aldao, recuerda que el propietario es este último e indica que esperan buscar un punto de encuentro a esta situación. Así también lo desea el edil, quien está a la espera de una reunión con Santiago para abordar este y otros asuntos. «Todos estamos interesados en solucionar el tema porque cuanto más tiempo pasa, más trabajan las raíces en la piedra y más daño pueden provocar» porque son plantas que enraízan mucho y podrían acabar moviendo las piedras.

Cuando los técnicos municipales alertaron del estado de las ruinas, el Concello se mostró dispuesto a cofinanciar una actuación con la Xunta a pesar de que se trata de una propiedad de la Iglesia y porque es uno de los principales bienes patrimoniales de Cambados. Incluso tenía un presupuesto de 15.000 euros, pero, sorpresivamente y a diferencia de lo sucedido hace una década, la institución religiosa lideró la solución, realizando un proyecto y gestionando las autorizaciones necesarias ante Patrimonio y el Ayuntamiento.

Lo más amenazante para la integridad del monumento es ese grupo de árboles, que ya es un pequeño bosque. Otras partes de la iglesia y cementerio, como son sus famosos arcos, también están afectadas por una importante vegetación, pero de musgo, líquenes y otro tipo de pequeñas plantas con menos peligro, pues tienen un enraizamiento más superficial. Con todo, los expertos estiman que precisa igualmente de una vigilancia para evitar que vaya a más y a ser posible, de una actuación. Está más controlado porque en la anterior limpieza se aplicaron algunos tratamientos preventivos.