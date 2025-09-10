Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Limpiarousa revisa A Concha tras librarla de miles de colillas

El colectivo vuelve a la playa en una jornada de limpieza tres meses después del «Colillatón»

Lucía Romero

Vilagarcía

El colectivo Limpiarousa realizará mañana, a las 17.30 horas, una jornada de voluntariado ambiental en la playa de A Concha, en Vilagarcía. Está abierta a todos los interesados en participar y se centrará en el pinar del arenal para recoger diferente basura y sobre todo colillas.

Así las cosas, la organización también quiere comprobar cómo se encuentra después del «Colillatón» de este año, realizado el pasado mes de mayo y con el que «dejamos el merendero totalmente descontaminado, libre de colillas y también de bridas, por lo que ahora podremos comparar los datos».

Cabe recordar que los voluntarios que se sumaron a esta iniciativa simultánea en toda España y que en Arousa lideró este colectivo, retiraron 4.300 unidades de este espacio natural y de ocio de Vilagarcía. En esos días realizaron otra acción en Cambados, retirando 3.000 unidades.

TEMAS

