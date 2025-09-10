Kenpo, jiujitsu y MMA como actividades en Vilanova
Las asociaciones de padres de alumnos de Vilanova, en colaboración con el Club de Kenpo Vilagarcía, han puesto en marcha sus escuelas deportivas en las que los pequeños van a poder practicar kenpo, jiujitsu y, la gran novedad este año, MMA para mayores de 12 años. Las clases se impartirán entre los martes y jueves entre las 17.00 y las 20.00 horas.
El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, destacó ayer que estas actividades vienen celebrándose desde hace veinte años y espera que participen «tantos o más niños que el pasado año». Por su parte, Mario Hermo, responsable de Kenpo Vilagarcía, destacó la aportación de las artes marciales a los más jóvenes, ya que «a través del deporte, aprenden a combinar sus estudios con la vida y les permite ser educados en hábitos saludables, sobre todo en edades complicadas como son de los 12 a los 16 años».
La edil de Deportes, Eliana Vidal, destacó que el Concello de Vilanova mantiene una «importante apuesta por este deporte, asentado en el municipio desde hace veinte años e invitamos a todos los niños a anotarse en las dependencias de la ANPA del Julio Camba o en el propio pabellón polideportivo en los próximos días». Las clases comenzaron ya ayer y se repetirán durante todo el curso.
