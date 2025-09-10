Los jabalíes provocan nuevos accidentes en la PO-548, uno de ellos con cinco heridos

Los jabalíes provocaron anoche otro accidente de circulación en la PO-548, la carretera que une Vilagarcía de Arousa con Pontecesures y que, de un tiempo a esta parte, es una de las más castigadas por este tipo de sucesos.

Prueba de ello es que esta misma madrugada se registró otro suceso casi idéntico en el mismo lugar, el kilómetro 15, a la altura de Bamio (Vilagarcía) .

El más grave fue el ocurrido anoche, a eso de las 22.00 horas, ya que se saldó con cinco heridos tras una colisión producida cuando los animales se cruzaron en la calzada en un momento de muy reducida visibilidad, dado que estaba lloviendo.

Además, el percance tuvo lugar en un tramo recto, lo cual hace que los vehículos circulen a una velocidad a veces considerable.

Un accidente anterior protagonizado por jabalíes en el mismo lugar. / FdV

Todo parece indicar que el conductor de un turismo no pudo esquivar a uno de los animales que cruzaba la calzada –en una zona de fincas y viñedos–, y tras arrollarlo perdió el control del coche, por lo que acabó colisionando frontolateralmente con otro que circulaba de frente.

En el operativo participaron efectivos de la Policía Local que se desplazaron al lugar a pesar de no estar ya dentro de la zona de su competencia, y Emergencias Vilagarcía, donde esta mañana confirmaron que el suceso se saldó con cinco heridos «de pronóstico reservado» que fueron evacuados por el 061 al Hospital Comarcal do Salnés.

Este departamento, que restableció el orden en la calzada, además de colaborar con el 061 en el rescate de los heridos, tuvo que volver a intervenir a la 5.50 horas por otro accidente que, como se decía antes, también estuvo protagonizado por jabalíes.

La diferencia es que esta vez no hay que lamentar víctimas personales, según confirma Emergencias, que a las 10.00 horas vuelve a intervenir en otra salida de vía ocurrida a solo dos kilómetros de allí, en la misma carretera PO-548.