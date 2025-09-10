Investigan el hallazgo de una gran cantidad de cobre en un incendio en Cambados

Un incendio en una nave abandonada de Cambados dejó hoy al descubierto una acumulación de gran cantidad de cable de cobre. La Guardia Civil investiga a estas horas el origen del material, que se estaba quemando con la evidente intención de desprenderlo de la cobertura plástica, pues no tenía relación con la propiedad y no hallaron a nadie en el lugar.

El recinto forma parte de una instalación perteneciente a una antigua fábrica de tejas, que lleva años en desuso en Couto de Abaixo (Castrelo), y fueron sus vigilantes, vecinos de la zona, quienes alertaron sobre las 13.00 horas de que salía humo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los bomberos del parque de Ribadumia, la Guardia Civil y la Policía Local de Cambados, que encontraron el origen en una especie de foso donde estaba ardiendo una cantidad muy importante de kilos de cable de cobre y de gran grosor.

Según los servicios de emergencias, no había nadie en las inmediaciones que lo estuviera vigilando o que se hiciera responsable de la situación, así que una de las principales hipótesis que barajan a estas horas los investigadores es que se tratara de material obtenido, presuntamente, de manera ilícita y que se estaba quemando para retirarle el recubrimiento plástico exterior con el fin de quedarse con el material valioso.

También está por ver si el autor o autores lo dejaron encendido a propósito con el fin de regresar más tarde o si el fuego se les fue de las manos.

Sea como fuere, los efectivos antiincendios tuvieron que equiparse para hacer frente al humo tóxico procedente del plástico quemado. El resto de la intervención para la extinción del incendio fue sencilla y no se produjeron daños importantes en la instalaciones. La nave solo tiene en pie un tramo del tejado y se quemó una parte de las tejas y la estructura.