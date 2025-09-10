Dos heridos en una pelea con un martillo junto a la «narcocasa» de Trabanca

Los vecinos de Trabanca Badiña llevan casi tres años avisando de que más pronto que tarde la sangre correrá en el entorno de una presunta «narcocasa» situada en el barrio de A Pena. Ayer, el tiempo les dio la razón.

Poco después de las ocho y media de la mañana, la Policía Local de Vilagarcía fue alertada por la existencia de una violenta reyerta en Trabanca Badiña; según el autor de la llamada, dos hombres se habían enzarzado en una pelea con «instrumentos de ferretería», según apuntaría más tarde el Ayuntamiento.

Patrulla en el Hospital, ayer. | Iñaki Abella

Una patrulla se desplazó inmediatamente al punto, y el escenario que encontró era poco tranquilizador. En el suelo, un hombre de 42 años, vecino de Caldas, estaba malherido y convulsionando; a su alrededor, el suelo estaba lleno de sangre y había un martillo, herramienta con la que, supuestamente, se perpetró la agresión.

Los agentes se pusieron a buscar inmediatamente al otro implicado en la pelea, y no tardarían en encontrarlo. El residente en la presunta «narcocasa», un vilagarciano de 51 años, trataba de huir del lugar de los hechos, cuando fue localizado en la calle 8 de Marzo, a menos de medio kilómetro de donde se había producido la pelea.

A falta de que se concreten todos los extremos de la investigación, todo apunta a que el enfrentamiento se ha debido a desavenencias en un asunto relacionado con el trapicheo de drogas.

Ambos hombres fueron trasladados en sendas ambulancias al Hospital do Salnés, donde fueron atendidos en el servicio de Urgencias. Desde el área sanitaria Pontevedra-O Salnés explican que fueron tratados de diversas contusiones y «fracturas faciales de pronóstico leve». A primera hora de la tarde, ambos seguían en el Hospital, en observación.

Menudeo de drogas

Los vecinos de Trabanca Badiña ya se han concentrado en varias ocasiones para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Aseguran que la infravivienda en la que reside F.R.C., de 51 años (uno de los dos hombres implicados en la pelea) es un punto de constante venta de droga.

Un anterior dispositivo policial en la vivienda.

Mantienen que el trasiego de toxicómanos por la zona es permanente y piden a la Policía y a la Justicia más contundencia para erradicar esta actividad antes de que se produzca una desgracia. Se da la circunstancia de que muy cerca de la «narcocasa» hay un parque infantil.

F.R.C., es una persona muy conocida en Vilagarcía. Con frecuencia, recorre las terrazas de los locales de hostelería del centro de la ciudad pidiendo limosna. Ayer, y tras ser localizado a la salida de Trabanca Badiña, cuando trataba de abandonar el lugar de los hechos, fue trasladado en una ambulancia del 061 de soporte vital básico al Hospital do Salnés, siendo escoltado hasta allí por una patrulla de la Policía Nacional.

Salió peor parado el caldense J.A.C.N., de 42 años, a quien tuvieron que evacuar en la ambulancia medicalizada debido a la aparente severidad de sus lesiones.