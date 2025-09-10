El gobierno de Vilagarcía replica al PP por Jaureguízar: «Sabe del retraso que hay en Patrimonio»

El gobierno de Vilagarcía considera que el PP se dedica a «hacer polémica y verter acusaciones» en lugar de pensar en la ciudadanía. Fue a raíz del asunto de la Casa Jaureguízar, pues lanzaron sus críticas contra la gestión municipal «sabiendo del retraso existente en Patrimonio, reconocido por la propia Xunta, y en lugar de ser exigentes con su partido, en beneficio de los vecinos», declaró su portavoz, Tania García.

La concejala desmintió que el Concello pretenda dejar pasar el tiempo para demoler la vivienda, que quieren convertir en un centro social, asegurando que «la intención siempre fue la misma, conservar la fachada y actuar en el resto de la infraestructura». De hecho, insistió en su interés por sacar la obra adelante recordando que iniciaron todo el proceso en 2021, remitiendo el proyecto a Patrimonio de la Xunta para que diera su autorización y al que han ido enviando nueva documentación exigida, además «el edificio venía arrastrando deficiencias desde antes de que el Concello lo comprase», subrayó.

García explicó que «nosotros mismos pedimos que se refuerce el servicio porque es de sobra sabido que cuentan con pocos medios», pero considera justa la queja que ha desatado todo esto porque «es cierto que llevamos desde febrero esperando respuestas y aún no las tenemos: no se puede salir a defender un atraso de siete meses tras cinco años de procedimiento», le reprocha la socialista. Del mismo modo le sorprende el interés de la oposición, asegurando que no mostró tanta preocupación en la gerencia de Urbanismo de enero, cuando se abordó el asunto.