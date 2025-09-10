Fajardo urge las bonificaciones en el parking de Xoán XXIII

Esquerda Unida de Vilagarcía critica al ejecutivo socialista «por la parálisis y el incumplimiento reiterado de los anuncios hechos por el gobierno local en relación con el aparcamiento subterráneo de Xoán XXIII». La formación que representa Juan Fajardo apunta que en noviembre de 2024 el alcalde anunció una serie de mejoras, como la aplicación de bonificaciones para los vecinos, «pero a día de hoy lo único que se materializó fue la ampliación del horario de verano hasta las 12 de la noche y la apertura de los sábados por la tarde».

Fajardo reprocha al gobierno socialista que, «vive de propaganda, pero carece de gestión», y le urge a aplicar los descuentos de tarifas a los residentes y a comprar la maquinaria que permitiría tener abierto el parking todos los días.

Por otra parte, Esquerda Unida ha denunciado también que, «los vecinos tienen que esperar más de un mes para ser atendidos por su médico» o se encuentran con las agendas cerradas por la falta de profesionales. EU alerta del riesgo para la salud que eso supone.