Denuncian un vertido de fuerte olor a fecales en Cambados

Un particular denunció ayer por la tarde la presencia de un vertido de fecales en el paseo marítimo de Cambados con presencia incluso de residuos sólidos y con «un pestilente olor a descomposición». Al cierre de esta edición, las autoridades competentes no tenían constancia de las causas.

Por otra parte, Augas de Galicia, de la Consellería de Medio Ambiente, comunicó la eliminación de un punto de vertido en el río Cañón, a su paso por O Pazo, después de detectarlo y darle traslado al Concello de Meis para la eliminación del atasco en la red de saneamiento que lo estaba originando.

Se localizó tras una denuncia por un derrame en «condiciones inadecuadas que afectaba al curso fluvial a su paso bajo la avenida Médico Paz García» y «a consecuencia de una deficiencia en la red de saneamiento que va enterrada por el margen derecho del río Canón».