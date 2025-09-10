El contador solidario de la Carreira de Leo empieza a sumar con 1.300 euros
La noche de monólogos fue un éxito y la cita de octubre ya supera los 300 inscritos
La Carreira de Leo recaudó 1.310 euros con la noche de monólogos que celebró la semana pasada. La cantidad se sumará a lo conseguido en la cita deportiva que tendrá lugar en octubre para ayudar a dos colectivos de afectados por enfermedades raras: la Asociación Española de Enfermos de Alexander y el Duchenne Parent Projet.
La cita es el 5 de octubre, pero hace unos días se ofreció una sesión de monólogos con entrada solidaria y que contó con los humoristas José Blanco, Víctor Grande e Irene Medín.
Previamente se realizó la presentación oficial de la cita, que contó con la presencia del periodista Terio Carrera y de la presentadora Fátima Pego, que es su madrina, así como de los organizadores y de las asociaciones de afectados de estas enfermedades con el objetivo de darles voz, visibilizarlos y abordar sus necesidades.
Ya se han inscrito 300 participantes, pero el objetivo es alcanzar los 2.000 de la pasada edición. Entre otros¡, han confirmado su participación miembros de Discamino; el padrino de esta edición, Eric Domingo, que ha corrido con su madre, enferma de ELA varios maratones y entrado en el libro de los Récord Guinnes por ello; y Empujando Sonrisas, un colectivo de A Coruña que está preparando un trail en Argentina.
