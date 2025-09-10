Arranca el nuevo curso y los equipos deportivos de Vilagarcía ya ponen en marcha los preparativos para esta temporada. Por ello, son varios los clubes que saldrán a las calles para captar talento local.

Tras solicitar la autorización a la Xunta Local de Goberno para organizar jornadas en la calle, con el objetivo de acercar a sus disciplinas a las familias, el Xadrez Fontecarmoa está organizando partidas en la calle Castelao todos los viernes de este mes.

Las actividades comenzaron el pasado día 5 con la cesión de mesas y sillas para adecuar el espacio por parte del Concello.

Por otro lado, el club de rugby Os Ingleses solicitó autorización para instalar unas carpas y un equipo de sonido para la celebración de una jornada de captación este sábado de 10.00 a 14.00 horas.

El Club de Piragüismo Vilagarcía también utilizará la plaza de Galicia para divulgar y promocionar sus actividades entre los interesados.