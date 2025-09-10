Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Somos censura la gestión económica del Concello

R. A.

Ribadumia

Tras acudir al contencioso para tener acceso a las facturas afectadas por la modificación de crédito llevada a pleno el pasado mes de noviembre y todavía pendiente de aprobación, Somos Ribadumia considera que ha descubierto la realidad que se esconde tras ella: «la modificación de crédito, por valor de 840.000 euros, decayó, tal y como se desprende de la documentación entregada por el juzgado; lo hizo por una cuestión de plazos en el mes de enero, por lo que el gobierno local y la concejal de Contas llevan mintiendo desde entonces».

La modificación, explican desde Somos, decayó «por no completarse el proceso de aprobación dentro del año fiscal correspondiente, es decir, se presentó tarde y el grupo de gobierno quería sacarla adelante, pero al encontrarse con una alegación que no podían contradecir y ser pillados incumpliendo la legislación vigente, no les quedó más remedio que dejarla caer». Lamentan que, desde el mes de enero, la concejala venga «negando esto y que mantenga que la modificación sigue pendiente de resolver». También recuerdan que los juzgados «amenazaron al concello con sanciones por ocultar documentación, obligando a Castro a presentar las facturas, con la sorpresa de que ya estaban pagadas sin aprobar la modificación».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents