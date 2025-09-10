Somos censura la gestión económica del Concello

Tras acudir al contencioso para tener acceso a las facturas afectadas por la modificación de crédito llevada a pleno el pasado mes de noviembre y todavía pendiente de aprobación, Somos Ribadumia considera que ha descubierto la realidad que se esconde tras ella: «la modificación de crédito, por valor de 840.000 euros, decayó, tal y como se desprende de la documentación entregada por el juzgado; lo hizo por una cuestión de plazos en el mes de enero, por lo que el gobierno local y la concejal de Contas llevan mintiendo desde entonces».

La modificación, explican desde Somos, decayó «por no completarse el proceso de aprobación dentro del año fiscal correspondiente, es decir, se presentó tarde y el grupo de gobierno quería sacarla adelante, pero al encontrarse con una alegación que no podían contradecir y ser pillados incumpliendo la legislación vigente, no les quedó más remedio que dejarla caer». Lamentan que, desde el mes de enero, la concejala venga «negando esto y que mantenga que la modificación sigue pendiente de resolver». También recuerdan que los juzgados «amenazaron al concello con sanciones por ocultar documentación, obligando a Castro a presentar las facturas, con la sorpresa de que ya estaban pagadas sin aprobar la modificación».