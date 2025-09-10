Cambados asegura que la Xunta asumió el error en el caso de la ayuda de «Xoubiñas»

La Xunta admitió un error en la resolución de la ayuda a «Xoubiñas» y el Concello de Cambados lo ha hecho público para enfrentar las críticas del PP sobre este asunto, pues, cabe recordar, que tuvo que renunciar a una ayuda de 96.000 euros. Con todo, señala que ya no es posible dar marcha atrás y celebrar este programa de conciliación.

«La Concellería de Cultura hizo un trabajo impecable en su parte y el proyecto fue presentado en tiempo y forma», defendió su titular, Liso González, frente a la forma de comportarse de la oposición que, considera, «carente de ética» y usa el «insulto y la mentira» como «argumentario político».

De hecho, aprovechó para acusar a los de Sabela Fole de «blanquear la actitud» de la Xunta ante el cierre del asilo; de «estar junto a Altri» y «de no explicar el desprecio de la Xunta en el Xantar del Albariño, enviando a un técnico como representante», lo contrario al acto del Capítulo.

González detalló que el 2 de septiembre les llegó la segunda resolución corrigiendo que las actividades, que se iban a desarrollar entre septiembre de este año y junio de 2026, tuvieran que estar justificadas el próximo octubre.

«Hicimos las oportunas gestiones ante este evidente error de redacción, pero la persona encargada estaba de vacaciones», así que «por mucho que lo intentamos, nunca llegó la resolución definitiva para que los servicios económicos pudiesen dotar Xoubiñas de presupuesto. Llegó el 2 de septiembre–tenía que empezar el 1– y para entonces ya habíamos tenido que desistir», añadió. Asimismo aseguró que el proyecto «fue el mejor puntuado» por el GALP en esta convocatoria cuya resolución provisional se emitió en mayo. De hecho, lamentó tanta demora en tramitarlas.