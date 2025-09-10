El BNG reclama el arreglo de los «desperfectos» de Campoamor

El BNG de Vilagarcía exige al Concello que proceda a la reparación de los desperfectos que, asegura, registra la calle Clara Campoamor (la antigua Conde Vallellano) antes de proceder a su recepción.

Los nacionalistas relatan que desde el inicio del proyecto de reforma integral vienen observando que «no paran de aparecer diferentes problemas y desperfecxtos a medida que va avanzando».

Así, señalan cuestiones como la reutilización de tapas del alcantarillado del Concello de Sanxenxo y «encontramos remates mal acabados o con baldosas rotas o mal colocadas, produciéndose altos y bajos o salientes en el firme que pueden provocar caídas y un riesgo para las personas viandantes», añadieron.

Los nacionalistas creen que esta cuestiones «no se pueden permitir» y que la situación que describen «no deberían producirse». No obstante, y con el fin de «curarnos en salud», le exigen al Ejecutivo local que «obligue a la empresa adjudicataria del proyecto que arregle todos y cada uno de los daños efectuados, siendo recepcionada la calle en perfectas condiciones y en un estado idóneo para su tránsito y disfrute».

Cabe recordar que a las quejas de este partido de la oposición se suman a las emitidas en días pasados por residentes y comerciantes afectados.