El BNG reclama el arreglo de los «desperfectos» de Campoamor
Exige al Ejecutivo que «obligue» a la empresa a entregar la obra «en perfectas condiciones»
El BNG de Vilagarcía exige al Concello que proceda a la reparación de los desperfectos que, asegura, registra la calle Clara Campoamor (la antigua Conde Vallellano) antes de proceder a su recepción.
Los nacionalistas relatan que desde el inicio del proyecto de reforma integral vienen observando que «no paran de aparecer diferentes problemas y desperfecxtos a medida que va avanzando».
Así, señalan cuestiones como la reutilización de tapas del alcantarillado del Concello de Sanxenxo y «encontramos remates mal acabados o con baldosas rotas o mal colocadas, produciéndose altos y bajos o salientes en el firme que pueden provocar caídas y un riesgo para las personas viandantes», añadieron.
Los nacionalistas creen que esta cuestiones «no se pueden permitir» y que la situación que describen «no deberían producirse». No obstante, y con el fin de «curarnos en salud», le exigen al Ejecutivo local que «obligue a la empresa adjudicataria del proyecto que arregle todos y cada uno de los daños efectuados, siendo recepcionada la calle en perfectas condiciones y en un estado idóneo para su tránsito y disfrute».
Cabe recordar que a las quejas de este partido de la oposición se suman a las emitidas en días pasados por residentes y comerciantes afectados.
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- La jueza decreta libertad para el investigado por la muerte de su madre en Vilagarcía
- El presunto matricidio de Vilagarcía se perpetró con un arma blanca
- La cofradía de Carril confirma la caída de ventas en su lonja tras la marcha de los parquistas
- La Comunidad de Propietarios La Toja censura a la plataforma vecinal de la isla
- Un paraíso de 14 millones que empieza a tomar forma
- El Carreirón 10K: un rompepiernas de postal
- La voraz acacia «se come» el monte de O Salnés y el plumacho empieza a ser una amenaza