El BNG carga contra el gobierno por el futuro parque acuático de Porto Piñeiro
El BNG de Valga rechaza «la prioridad del gobierno local a las obras llevadas a cabo en la antigua mina de Porto Piñeiro». Defendiendo «la importancia de fortalecer el turismo y las zonas de ocio para los vecinos», recuerdan que el Concello cuenta con una deuda de «más de tres millones de euros» y que, según el Banco de España, «aumentó un 44 por ciento respecto al año pasado».
Sostienen que se debería poner por delante los trabajos de mantenimiento y limpieza de los espacios públicos, para lo que «no hay recursos ni personal suficiente».
Además, aseguran que «Valga no tiene ni los medios ni la capacidad para mantener en buenas condiciones un espacio de semejante envergadura», a lo que añaden que, dado el origen minero que caracteriza la zona, «podría ser peligroso para la población».
