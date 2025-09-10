La agrupación Arousa Moza estará esta tarde en Carril y mañana en Vilagarcía para enseñar a arreglar una bicicleta. «¿Tienes una bicicleta pero no sabrías que hacer si un día se le salta una rueda? ¿No te atreves a tocar la cadena por miedo a romperla?», así promocionan la actividad en sus redes .

Para los interesados en aprender más sobre este transporte se ofrecerán dos sesiones realizadas por expertos del taller Moto Bazar dirigido a chicos entre 10 y 30 años.

Animan a llevar tu propia bicicleta y «todas las dudas que sobre ella tengas anotadas». Hoy pasarán la tarde de 18.30 a 20.00 en el local de la CAD Gato Negro y mañana lo harán en su propio establecimiento de 17.30 a 19.00 horas.