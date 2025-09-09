Vilagarcía podrá recordar al icónico grupo «Abba» desde 33 euros

«Abba The New Experience» llegará al Auditorio Municipal como una «de las mejores bandas tributo» del grupo sueco.

La actuación se llevará a cabo el 3 de enero a partir de las 21.00 horas, con entradas ya a la venta con un precio de salida de 33 euros.

El grupo presenta un show «visual y emocionante», donde la experiencia con el público es «muy intensa», explican en sus redes.

El conglomerado formado por Ana K. García, Clara Dini, Juanma Sánchez y Joaquín Catalán, llevarán a los espectadores a los años 70 y 80, con melodías «presentes en la memoria colectiva de varias generaciones».

Estarán acompañados por Xavi Lario a la guitarra; Rafa Martín al bajo; Jonathan Argüelles en la batería; y Marc Ferrado con el teclado.

La ambientación y el vestuario de los intérpretes ayudará a meter a los asistentes en la época con trajes coloridos y llenos de volantes.

El grupo está de gira con «Abba Voyage» y viene de actuar en el Estadio Olímpico de Barcelona, en el Palau de la Música Catalana, en el Festival Internacional de Cambrils o en el Palau Sant Jordi. entre otros.

En Galicia visitarán también Vigo, A Coruña, Ourense y Santiago.

Las entradas ya están a la venta y el precio varía en función de la zona, desde los 33 hasta los 41,8 euros.