La vendimia 2025 llega a las nuevas plantaciones de Vilagarcía

La vendimia, que tras más de dos semanas en marcha ya ha concluido en muchas bodegas y plantaciones, superó su ecuador en la Denominación de Origen Rías Baixas, donde las precipitaciones de la semana pasada entorpecieron y ralentizaron considerablemente esta actividad, aunque sin llegar a frenarla del todo.

De ahí que, tras un fin de semana intenso, se superaran ya en Rías Baixas los 25 millones de kilos de uva, lo cual supone la mitad del volumen estimado inicialmente por los técnicos de esta marca de calidad y diferenciación.

Para que el lector se haga una idea de la importancia de haber alcanzado esos 25 millones de kilos, baste decir que en el seno de la DO jamás se había logrado semejante cantidad hasta el año 2006, cuando se rozaron, en toda la vendimia, los 31 millones de kilos, para volver a situarse por debajo de los 25 millones en 2007, 2008 y 2009.

Dicho de otro modo, que a estas alturas de la vendimia 2025 se ha obtenido ya mucha más uva que en buena parte de las campañas realizadas a los largo de la historia de Rías Baixas.

La vendimia en Berdón, ayer. / FDV

Fue en 2010 y 2011 cuando llegó su despegue definitivo, en lo que a volumen se refiere, pues se habían recogido casi 32 y 42 millones de kilos, respectivamente.

Los mayores registros se lograron en 2021, 2022, 2023 y 2024, siempre por encima de los 40 millones de kilogramos, de ahí que la vendimia que entra ahora en su recta final tras el apogeo del pasado finde, vaya a resultar histórica, si es que finalmente se alcanzan los 50 millones previstos.

176 bodegas

Y nada parece indicar que no pueda ser así, ya que todo marcha según lo previsto en las 176 bodegas adheridas a la DO y los viñedos que gestionan, tanto directamente como a través de los 4.970 viticultores inscritos, ocupándose entre todos de 4.796 hectáreas de superficie repartidas entre 24.182 parcelas.

Unos predios en los que aparecen plantaciones que este año dan por primera vez fruto suficiente como para ser vinificado.

Sucede, por ejemplo, en Berdón (Vilagarcía de Arousa), que es donde más se hizo notar en los últimos años la expansión de las nuevas viñas.

Los viñedos de Lagar da Condesa a la altura de Guillán, al fondo. / FDV

Fue gracias a la labor de la bodega Lagar da Condesa, asentada en Caldas de Reis, integrada en la subzona productora Val do Salnés, dirigida por David Landín y perteneciente al grupo vitivinícola Viñas Familia Gil.

Esta empresa hizo una importante apuesta por la producción de albariño en el entorno de Berdón, Guillán, A Torre y Trabanca Badiña, donde plantó alrededor de 31.000 cepas.

Guillán

Lo hizo con una primera fase en la que creó alrededor de 3 hectáreas de viñedo en una zona boscosa situada entre el campo de fútbol de Berdón y el lugar de Guillán.

Le siguió una actuación sobre alrededor de 8 hectáreas de terreno, esta vez por la cara Norte del mismo campo de fútbol, lindando con el terreno de juego Berdón y un poblado allí existente.

Y en una tercera y cuarta etapa se amplió el viñedo hasta la carretera de circunvalación Norte de Vilagarcía, donde las cepas ya se han desarrollado de manera notable.

En total, aproximadamente 23 hectáreas de nuevos viñedos que aún tardarán unos años en producir en su totalidad, pero donde ayer se efectuaba la primera vendimia, centrada en la viña con vistas a la ría que se hizo realidad en la primera fase.

Vendimia en Quinteiro da Cruz. / FdV

Lagar da Condesa esperaba obtener allí alrededor de 4.000 kilos. Una cantidad que aún puede considerarse pequeña, teniendo en cuenta lo mucho que puede ofrecer ese terreno a medio y largo plazo.

Pero más que suficiente para consolidar el proyecto de la citada bodega en Vilagarcía y seguir creciendo como una de las firmas destacadas de la DO Rías Baixas.

Lógicamente, esta primera producción, que se caracteriza por la «excelente calidad» de la uva, en palabras de David Landín, constituye una primera recompensa al esfuerzo realizado por el grupo vitivinícola Familia Gil después de haber comprado aquel decrépito terreno de los montes vilagarcianos.

Una superficie que muchos recuerdan como un eucaliptal situado en torno a una zona deprimida que ahora va camino de convertirse en una importante referencia en la producción de albariño.

Viñas Familia Gil

Miguel Gil, el director general del grupo vitivinícola Viñas Familia Gil, ya explicaba hace dos años en FARO DE VIGO el por qué de la inversión en ese lugar, remarcando que «Rías Baixas es el territorio más caro de España para realizar plantaciones», pero también una zona que «reúne unas condiciones extraordinariamente buenas para cultivar uva blanca y conseguir vinos longevos».

De ahí su estratégico movimiento para, a partir de la adquisición de Lagar da Condesa, introducirse en «una DO como Rías Baixas, con un prestigio internacional enorme que la hace más resistente a cualquier crisis».

La vendimia 2025, que se lanzó entre los días 23 y 24 de agosto. / Iñaki Abella

Con más razón todavía si se trata de producir vino en la subzona de O Salnés, «porque su ubicación a orillas de la ría de Arousa es ideal», apostillaba.

Eso es lo que buscaron David Landín y la Familia Gil al adquirir los terrenos de Vilagarcía, «orientados hacia el mar y con una pendiente perfecta para facilitar la ventilación».

Es decir, las condiciones idóneas «para hacer lo que más nos gusta y mejor se nos da: un vino de la máxima calidad y, sobre todo, diferenciado», sentenciaba Miguel Gil en la entrevista concedida a FARO en mayo de 2023.

Fuerte inversión

La misma en la que confirmaba que su empresa había invertido alrededor de 1,3 millones de euros en la compra de las 23 primeras hectáreas, con la pretensión de adquirir entre 45 y 50 más, por tratarse de «una zona privilegiada para la producción de albariño que va a ser crucial para elevar, más si cabe, la calidad de nuestros vinos».

Anunciaba incluso que la intención de este grupo vitivinícola era «seguir invirtiendo hasta llegar a los 5 millones de euros», pues entendía que Vilagarcía es un lugar idóneo para «seguir apostando por la sostenibilidad» a partir de una «férrea defensa de la tierra y el entorno natural».

Es así como Lagar da Condesa y Familia Gil llegaron al histórico momento actual de recogida de la primera uva en los viñedos de Berdón.

Aida Ferreiro Amil, de bodega Casa da Barca, en plena vendimia. / M. Méndez

Los primeros 24 millones

Lógicamente, esa uva que se apañaba ayer aún no estaba contabilizada en el balance oficial de la DO, que a las diez de la mañana daba cuenta de la introducción en las bodegas de 24.391.000 kilos de uva.

No figuraba ni esa ni las demás cantidades recogidas a lo largo de la jornada de ayer, por lo que, si ya se habían recogido más de 24 millones, en realidad puede decirse que, al finalizar la jornada, incluso podrían haberse obtenido cerca de 30 millones de kilos.

Más aún teniendo en cuenta que la semana arrancaban con algunas de las grandes bodegas ya a pleno rendimiento.

Pero si se analizan exclusivamente en las cifras oficiales que marcaban los citados 24,4 millones de kilos recepcionados en bodega hasta las diez de la mañana de ayer, procede destacar que casi 17 millones correspondían a la subzona Val do Salnés, mientras que en Condado do Tea se habían superado los 5 millones.

Por su parte, en O Rosal se habían introducido en bodega hasta ese momento 2,2 millones de kilos, a los que se sumaban 200.000 en Ribeira do Ulla y 52.000 kilos en Soutomaior.

Benito Amil, de Casa da Barca, mostrando la primera prensada. / M. Méndez

Albariño

Ni que decir tiene que la albariño es la variedad más destacada, con 24 millones de kilos obtenidos ya, seguida por el godello, que había superado los 195.000 kilos, treixadura, con más de 95.000 y loureira blanca, camino de los 55.000 kilogramos.

Con algo más de 7.000 kilos aparecía, a primera hora de ayer, el caíño blanco, mientras que entre los 3.000 y los 4.000 kilogramos se movían caíño tinto, espadeiro y mencía.

La mayor cantidad de uva albariña floreció, se desarrolló y maduró, como no podía ser de otro modo, en Val do Salnés, con 16,7 millones de kilos, a los que sumaban las bodegas la totalidad de la uva mencía y espadeiro recogida hasta ahora.

Los nuevos viñedos de Lagar da Condesa en Berdón (Vilagarcía). / M. Méndez

Además de 1.900 kilos de caíño blanco, 3.018 de caíño tinto, 1.260 de godello y 435 kilos de treixadura.

En ese momento, es decir, cuando se habían recogido en toda la DO 24,4 millones de kilos, Condado do Tea aportaba 5 millones de albariño, 63.000 kilos de godello y 15.261 de loureira blanca.

Por su parte, en O Rosal destacaban los 2 millones de kilos de uva albariña sobre los 128.000 kilos de godello y 39.000 de loureira blanca, mientras que en Ribeira do Ulla el albariño reportaba 190.000 kilos y la treixadura, 8.560.