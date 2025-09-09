Vecinos al rescate de un pequeño gato atrapado en un garaje en Os Duráns

Rebeca Caballero, vecina de San Roque, en Vilagarcía, alerta de que un gato de «unos cuatro o cinco meses» lleva una semana encerrado en un garaje privado en la zona de Os Duráns.

«Cuando el propietario se marchó tuvo la mala suerte de quedarse atrapado en el interior», relata Caballero.

Ahora, tras una semana tratando de liberar al pequeño felino, han contactado con la Policía Local con el fin de poder sacar al animal, ya que «el dueño se encuentra fuera de Vilagarcía y no se espera su regreso temprano», asegura.

Junto a su mejor amigo, Rebeca Caballero lleva varios días alimentando al gato con «comida húmeda» por una pequeña rendija debajo del portal.

Lo que se hace imposible es darle agua, dadas las características del terreno, que hacen que se derrame.

«Metimos un espejo y vimos que el gato está herido a causa del estrés de intentar salir, tiene calvas y sangre en la cabeza», lamenta Caballero.

«Lo que no entendemos es que algunos vecinos nos insulten o amenacen con llamar a la Policía», cuenta, alegando que «no hacemos nada malo, solo intentamos mantener con vida a un animal desprotegido».

Junto a la Protectora de Animales de Vilagarcía piden una solución rápida para salvar «una vida más» ante el «pasotismo» del propietario y la Policía.