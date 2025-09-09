Valga ofrece clases de pilates, zumba y otras disciplinas

El gimnasio municipal de Valga, Zima Sports, arranca la nueva temporada y pone en marcha diferentes actividades con el objetivo de fomentar la práctica deportiva entre el vecindario.

Los amantes del zumba podrán liberar estrés bailando al ritmo de la música los martes y jueves a las 21.00 horas. Los que prefieran trabajar su cuerpo podrán practicar Fitness Music los lunes y miércoles a las 10.00.

Esos mismos días se llevarán a cabo los Circuit Training, con diferentes niveles adaptados a cada participante según su condición física. Se realizarán de 19.00 a 21.00 horas. Una de las actividades favoritas es pilates.

Por ello, se darán las clases en dos ubicaciones distintas, en la casa de la cultura de Valga los martes y jueves a las 10.00, 18.30, 19.30 y 20.30 horas. Y, por otro lado, los lunes y miércoles a las 19.00, 20.00 y 21.00 horas en el propio gimnasio. Ofrecerán sesiones extra los martes y jueves a las 19.30.

En el caso de no tener claro una disciplina concreta, las clases de gimnasia de mantenimiento para mejorar el bienestar físico y la salud general se impartirán en tres franjas distintas: lunes y miércoles a las 17.30 en Xanza; lunes y jueves a las 17.15 horas en Casaldeirigo; y martes y jueves a las 18.00 horas en el gimnasio municipal. Los abonad pueden elegir cuatro actividades por 10 euros más.