San Mauro Velatorios avanza en las obras del nuevo tanatorio de O Grove
Será un edificio de última generación
M. Méndez
Después de un año de trabajos intensos para restaurar parte del edificio y acondicionar su sótano, hace días comenzaban las obras de demolición de la fachada para levantar el nuevo tanatorio de O Grove.
Se trata de una ambiciosa actuación que se lleva a cabo en la avenida de Portugal, justo al lado de la puerta principal del cementerio municipal de la localidad meca.
Es una propuesta del grupo San Mauro Velatorios, al que desde hace tres décadas pertenece la pontevedresa Funeraria San Mauro, y que desde 2017 posee la grovense Funeraria Benito Mirazo.
Este proyecto, que data de 2018, presenta un edificio de última generación dotado de todo tipo de avances y comodidades.
El nuevo tanatorio grovense, provisto de dos plantas, se estrenará el año que viene con sótano y garaje, dos salas velatorias, capilla, cafetería y otros servicios.
Suscríbete para seguir leyendo
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- La jueza decreta libertad para el investigado por la muerte de su madre en Vilagarcía
- El presunto matricidio de Vilagarcía se perpetró con un arma blanca
- La cofradía de Carril confirma la caída de ventas en su lonja tras la marcha de los parquistas
- La Comunidad de Propietarios La Toja censura a la plataforma vecinal de la isla
- Un paraíso de 14 millones que empieza a tomar forma
- El Carreirón 10K: un rompepiernas de postal
- La voraz acacia «se come» el monte de O Salnés y el plumacho empieza a ser una amenaza