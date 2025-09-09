San Mauro Velatorios avanza en las obras del nuevo tanatorio de O Grove

Después de un año de trabajos intensos para restaurar parte del edificio y acondicionar su sótano, hace días comenzaban las obras de demolición de la fachada para levantar el nuevo tanatorio de O Grove.

Se trata de una ambiciosa actuación que se lleva a cabo en la avenida de Portugal, justo al lado de la puerta principal del cementerio municipal de la localidad meca.

La maqueta del futuro tanatorio. / FdV

Es una propuesta del grupo San Mauro Velatorios, al que desde hace tres décadas pertenece la pontevedresa Funeraria San Mauro, y que desde 2017 posee la grovense Funeraria Benito Mirazo.

Este proyecto, que data de 2018, presenta un edificio de última generación dotado de todo tipo de avances y comodidades.

El nuevo tanatorio grovense, provisto de dos plantas, se estrenará el año que viene con sótano y garaje, dos salas velatorias, capilla, cafetería y otros servicios.