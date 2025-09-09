Primer día lectivo en Arousa: entre fiestas y obras

Más de 13.800 niños y jóvenes arousanos regresaron ayer a las aulas en los centros educativos de O Salnés y Ullán. La jornada transcurrió sin grandes incidencias, y estuvo marcada en algunos casos por el carácter lúdico con el que algunos colegios e institutos endulzaron el primer día de clase; mientras que en otros se han visto obligados a reorganizar espacios para convivir durante las próximas semanas con obras de cierto calado.

En el colegio de Rubiáns (Vilagarcía) convirtieron el centro en una pequeña granja. Cada curso, este centro educativo embarca a su mascota Sabeliña, y al conjunto de la comunidad educativa, en un proyecto pedagógico distinto. En esta ocasión, está dedicado al rural gallego, y se titula «Sabeliña has a farm (Sabeliña tiene una granja)». Por ello, los profesores recibieron a los niños vestidos de granjeros o agricultores, y montaron en la recepción del colegio un pequeño corral, con aperos de labranza y alpacas de paja.

Padres del colegio de Rubiáns, justo después de dejar a sus hijos en el colegio. / Iñaki Abella

«Durante el curso, trabajaremos aspectos relacionados con las granjas y el rural gallego», explica la directora del colegio, María de la O Fernández. Eso permitirá a los niños (y a sus padres) reflexionar sobre las diferencias entre una granja tradicional y una «macrogranja» o comprender que las granjas y los animales que se crían en ellas pueden variar mucho de un país a otro.

Los niños de Rubiáns, al llegar al aula. / Iñaki Abella

No faltó en Rubiáns la música de los instrumentos tradicionales, como homenaje a las «foliadas» y las «muiñadas» del rural gallego, e incluso se celebró una divertida «poxa» de ganado para distribuir a los alumnos por aulas.

En este centro siguen pendientes de una respuesta definitiva de la Xunta de Galicia sobre el ansiado cambio de horario lectivo. Sin novedad alguna en los últimos días, las clases han vuelto a empezar a las diez menos diez de la mañana. Los padres llevan más de 15 años reclamando a la Xunta que los niños empiecen a las 9.15 horas, como en las demás escuelas.

El Anexo A Lomba, también en Vilagarcía, es otro colegio que optó por convertir en una fiesta el regreso a las aulas. En esta ocasión celebraron su particular «Noite meiga» con la instalación en el centro del patio de una de las chozas de paja de la emblemática fiesta de Vilagarcía y una serie de coreografías de temática mágica. Las profesoras, vestidas de brujas, con sus escobas voladoras y sus sombreros puntiagudos recitaron un conjuro de bienvenida para los alumnos y bailaron para ellos un tema de Fillas de Cassandra. También animaron a los niños a que escribiesen en un papel un deseo para el nuevo curso y a que lo depositasen en un caldero mágico. La fiesta continuaría más tarde con una merienda y una sesión del popular animador Javi Solla.

Profesoras del Anexo A Lomba, caracterizadas como "meigas". / FdV

Sin salir de Vilagarcía, el instituto Armando Cotarelo Valledor optó también por una jornada lectiva más ligera para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y los llevó de excursión a Armenteira para recorrer la Ruta da Pedra e da Auga. «En la ESO siempre empezamos el curso con una salida de convivencia, para ayudar a los niños a integrarse con sus nuevos compañeros de una manera más afable», explican en el centro. Este instituto estrena este año un nuevo ciclo de especialización en programación Python (una herramienta que se utiliza mucho en los trabajos con inteligencia artificial) y todavía les quedan unas pocas plazas libres.

Convivir con obras

En algunos casos, los colegios están todavía inmersos en obras, ya sea de mantenimiento o de reforma y ampliación. Es el caso del Arealonga, de Vilagarcía, donde la Consellería de Educación ha invertido más de 700.000 euros. El grueso de los trabajos se pudo ejecutar durante el verano, pero han quedado cosas por hacer. De hecho, la empresa contratada por la Xunta no ha recibido todavía las puertas interiores, de modo que los profesores han tenido que ingeniárselas para cerrar de algún modo las aulas y espacios comunes como el comedor y los aseos del comedor. Precisamente, esta situación ha obligado a retrasar la puesta en marcha del comedor.

Se ha planteado esperar a que esté colocada toda la carpintería interior para poder ofrecer el servicio de comidas, pero entre los padres son muchos los que han pedido que empiece a funcionar ya la semana próxima, puesto que algunas familias necesitan el comedor por conciliación.

También están inmersos en el trajín propio de un inicio de curso con obras en el centro en el San Tomé de Cambados. En este caso, sin embargo, la empresa adjudicataria sí ha podido apurar las obras contempladas en la primera fase de la ampliación, de modo que ahora mismo solo se ven afectados el gimnasio y el comedor. Lo que ha hecho la dirección del colegio cambadés es reubicar temporalmente el comedor en unas aulas y compartir el pabellón con los niños de menos edad, que antes hacían Psicomotricidad en el gimnasio.

Durante la mañana de ayer, los profesores del San Tomé pintaron un mural para dar la bienvenida a sus niños y se permitieron dos recreos, para hacer más llevadera la mañana de la vuelta al cole.

Escuelas de música

En septiembre vuelven también a la actividad las escuelas de música y los conservatorios. La municipal de Vilagarcía, Bernardo del Río, ha abierto el plazo para cubrir las vacantes que le quedan, en las especialidades de viento madera, viento metal y flauta. Los interesados deben formalizar su matrícula entre mañana miércoles y el jueves, en horario de mañana. La presentación del curso es este viernes, y el lunes empiezan las clases.