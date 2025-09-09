Plantean una declaración conjunta para condenar el genocidio de Gaza

Tras el debate de una moción de Somos Ribadumia en el último pleno, rechazada por los votos del PP, el grupo de gobierno del municipio pone encima de la mesa una propuesta que pasaría por una declaración institucional condenado el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Esta declaración tiene como principal objetivo mostrar unión de las distintas fuerzas políticas, después de que las cuatro formaciones políticas coincidiesen en el rechazo a lo que está ocurriendo.

El equipo que dirige David Castro señalan que «no vamos a permitir que se ponga en duda la absoluta repulsa y condena al genocidio que se está cometiendo, algo que manifestamos en varias ocasiones durante el pleno y, de hecho, se aprobó de forma expresa la aceptación de este primer punto del acuerdo de la moción». En lo que respecta a la segunda propuesta de la moción, nombrar persona non grata a Benjamin Netanyahu, recuerdan que «las entidades locales no tenemos competencias para esa declaración, existiendo jurisprudencia al respecto».

En cuanto a los de instar al gobierno central a romper relaciones diplomáticas con Israel, ya «el edil del PSOE lo corrigió, haciendo constar que esto era algo que ye venía haciendo y que no había lugar para dicha solicitud, algo con lo que este grupo de gobierno concuerda». Por último, en retirar la bandera de la UE, eso «supondría un rechazo a esta institución, que posiblemente tendría que recibir un toque de atención, pero creemos que Europa es mucho más que la gestión de este genocidio, ya que destina importantes inversiones en diversas áreas y defendemos la idea de que es el momento de estar unidos, buscando apoyos». Insisten en la realización de una declaración institucional.