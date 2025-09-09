Un paraíso de 14 millones que empieza a tomar forma

La laguna de Porto Piñeiro continúa con su puesta a punto para convertirse en el gran atractivo turístico de Valga. El pasado viernes comenzaron las obras de construcción de la playa artificial, enmarcada en la cuarta fase de un proyecto que se lanzó a finales de 2021.

Por aquel entonces, el Concello sacó la propuesta de recuperar el patrimonio minero vinculado a la actividad industrial de la empresa de cerámica Novo y Sierra, que detuvo sus trabajos en 2009. Algo similar a lo realizado en la laguna Mina Mercedes.

El espacio ubicado entre los lugares de Torre (Campaña) y Forno (Cordeiro) dio sus primeros pasos con la redacción de un proyecto financiado con más de 50.000 euros, en un convenio de colaboración entre el Concello y la Consellería de Economía, Empresa e Innovación.

«El objetivo es convertir la Mina Porto Piñeiro en un área de ocio en la que la población, tanto local como visitante, pueda realizar diversas actividades de ocio y tiempo libre en un entorno único», anunciaban desde el gobierno dirigido por el alcalde, José María Bello Maneiro.

Tres meses más tarde tuvo lugar la presentación oficial del proyecto. El regidor, junto a la directora general de Planificación Enerxética e Recursos Naturais de la Xunta, Paula Uría, explicaron las características de este «plan impresionante que abre muchísimas oportunidades», sostenía Uría.

La mina es actualmente una laguna de 5,32 hectáreas formada a partir de la acumulación de aguas sobre el lecho impermeable de arcillas compactadas. En total, «todo el ámbito sobre lo que se pretende actuar supera los 100.000 metros cuadrados», aseguraba Maneiro.

Algunos de los elementos principales que anunciaron en aquel encuentro fueron la creación de una ruta de senderismo y cicloturismo, una cueva natural al borde de la laguna, una zona de baño y un parque acuático. Además de las mejoras en accesibilidad y un análisis hidrológico para estudiar la conexión entre las dos lagunas.

Trabajos de creación de la playa fluvial. | FdV

Incluso se habló ya del parque infantil, la pista de patinaje y las zonas de fitness y parkour. Por otro lado, uno de los grandes atractivos a nivel turístico será la construcción de cabañas, tanto en tierra como sobre el agua, que compondrán la zona de alojamiento de un proyecto que supera los 14 millones de euros.

La primera actuación en llevarse a cabo fue la creación de las rutas para senderistas y ciclistas. Estas recorren el entorno de la antigua barrera y contaron con una inversión superior al medio millón de euros.

Además de la construcción del propio pavimento, se realizaron trabajos de limpieza y desbroce para su posterior revegetación. Se eliminaron especies invasoras que fueron reemplazadas con robles, sauces o abedules, entre otras especies.

Las obras, que salieron a licitación en septiembre, arrancaron tres meses después de la mano de la empresa Covsa. Finalmente, se le añadieron piedras fotoluminiscentes que, por la noche, emiten luz y «permiten que los usuarios puedan percibir los bordes de la senda para circular con seguridad», explican. Además, también colocaron mobiliario urbano como bancos y papeleras para ir humanizando la zona.

En mayo de 2023, tras cinco meses de trabajo, se dio por finalizada la primera fase. Se lograron casi dos kilómetros de senda, repartidos en 700 metros para ciclables y 1.160 para peones, con tramos paralelos y otros que se bifurcan.

A finales de ese mismo año, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, firmó en Valga el convenio de colaboración para la inversión de 615.000 euros en el plan de recuperación ambiental.

Zona de desbroce, tala y poda en el entorno de la laguna. / FdV

«La potencialidad que tiene el Concello de Valga es fruto del ambicioso trabajo que el alcalde y su equipo de gobierno llevan haciendo durante más de tres décadas», exclamó López.

Ya en 2024, llegó el turno de la fase dos, el vallado de seguridad. Valga y la Consellería de Economía e Industria sellaron un acuerdo para la inversión de 366.200 euros en la protección de la laguna.

Desde el primer momento insistieron en que se trataba de un cierre «para reforzar la seguridad que se llevaría a cabo sin que supusiese un impacto visual en el paisaje», poniendo en valor el proyecto de manera sostenible con un perímetro de 1.240 metros.

Piscina y playa fluvial

El siguiente paso se dio el pasado mes de abril. Junto a la Diputación, se logró un acuerdo para invertir 902.000 euros en el acondicionamiento de la zona de la laguna. En mayo, salieron a licitación por 575.000 euros las obras para crear la playa artificial, uno de los elementos más destacados del plan.

Estos trabajos incluyen la aportación de arena, de alumbrado público y la colocación de luminarias y bolardos para balizar la zona. Además, se incluyeron varias mesas y bancos.

Una inyección de 900.000 euros llegó en agosto para construir una piscina y llevar a cabo el acondicionamiento de la zona norte, mejorando los accesos e instalando un sistema de drenaje.

Los últimos avances datan de la semana pasada, donde comenzaron a realizarse los trabajos de la playa fluvial. El proyecto va tomando forma cuatro años después de su propuesta con el enterrado y colocación de tuberías y canalizaciones.

El Concello de Valga suma ya unos tres millones de euros en subvenciones y los trabajos no se van a detener hasta invertir alrededor de 14 millones.

Aseguran en el gobienro de Bello Maneiro que para finales de este año llegarán las contrataciones para rematar las sendas y construir la piscina del que aspira a convertirse en el paraíso valgués.