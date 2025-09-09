Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Orcas con más de medio siglo de vida en Arousa

Identificados algunos de los ejemplares que el día 23 se adentraron en la ría

Entre los visitantes había un cachorro de apenas un año

Una de las orcas identificadas.

Una de las orcas identificadas. / PabloCovelo / Cemma / GTOA

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Arousa

El Grupo de Trabajo Orca Ibérica (GTOA), participado por personas y colectivos que, como la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marino (Cemma), buscan «la conservación y gestión de una subpoblación de orcas en peligro», ha identificado a algunas de las que se adentraron en la ría de Arousa el pasado día 23.

Entre ellas se encontraba una hembra de 45 años bautizada como «Muesca» que estaba acompañada de una cría con menos de un año de vida y el macho «Pingu», al que calculan una edad de 28 años.

Así se disfruta de las orcas desde el "Chasula"

Así se disfruta de las orcas desde el "Chasula"

Ver galería

Una de las orcas vistas el sábado. / BDRI

También se dejaron ver una joven hembra (12 años) llamada «Gladis Estrela», y una orca adulta como «Gnomo-Elba», también hembra y de unos 30 años. A mayores, «Toñi», con más de medio siglo de vida y la también hembra «Atlas-Azhar», de unos 48 años.

En GTOA aluden igualmente a la presencia de una orca huérfana y adolescente (14 años), «de sexo no identificado», fichada como integrante de la comunidad de orcas «Gladis» a la que llamaron «Albarracín-Scarlett».

Noticias relacionadas y más

Orca Ibérica añade que durante las interacciones registradas aquel fin de semana de agosto, cuando los cetáceos se dejaron ver rozando el casco de diferentes embarcaciones, había dos orcas especialmente activas «que se introducían bajo la popa» de las naves mientras las demás «permanecían en las inmediaciones como observadoras».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents