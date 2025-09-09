Orcas con más de medio siglo de vida en Arousa

El Grupo de Trabajo Orca Ibérica (GTOA), participado por personas y colectivos que, como la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marino (Cemma), buscan «la conservación y gestión de una subpoblación de orcas en peligro», ha identificado a algunas de las que se adentraron en la ría de Arousa el pasado día 23.

Entre ellas se encontraba una hembra de 45 años bautizada como «Muesca» que estaba acompañada de una cría con menos de un año de vida y el macho «Pingu», al que calculan una edad de 28 años.

Una de las orcas vistas el sábado. / BDRI

También se dejaron ver una joven hembra (12 años) llamada «Gladis Estrela», y una orca adulta como «Gnomo-Elba», también hembra y de unos 30 años. A mayores, «Toñi», con más de medio siglo de vida y la también hembra «Atlas-Azhar», de unos 48 años.

En GTOA aluden igualmente a la presencia de una orca huérfana y adolescente (14 años), «de sexo no identificado», fichada como integrante de la comunidad de orcas «Gladis» a la que llamaron «Albarracín-Scarlett».

Orca Ibérica añade que durante las interacciones registradas aquel fin de semana de agosto, cuando los cetáceos se dejaron ver rozando el casco de diferentes embarcaciones, había dos orcas especialmente activas «que se introducían bajo la popa» de las naves mientras las demás «permanecían en las inmediaciones como observadoras».