Operativo de emergencia por tierra y aire en O Corgo
El helicóptero aterrizó en el puerto
M.M.
O Grove
La zona portuaria de O Corgo fue escenario esta mañana de un llamativo despliegue de emergencias, después de que un ciudadano sufriera problemas cardiorespiratorios.
Emergencias O Grove acordonó la zona para que pudiera aterrizar el helicóptero del 061, aunque finalmente el traslado se produjo en ambulancia.
