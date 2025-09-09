Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operativo de emergencia por tierra y aire en O Corgo

El helicóptero aterrizó en el puerto

El operativo de emergencia desplegado en O Corgo. / FdV

La zona portuaria de O Corgo fue escenario esta mañana de un llamativo despliegue de emergencias, después de que un ciudadano sufriera problemas cardiorespiratorios.

Emergencias O Grove acordonó la zona para que pudiera aterrizar el helicóptero del 061, aunque finalmente el traslado se produjo en ambulancia.

