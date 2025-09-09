El Obradoiro de Emprego Ulla-Umia se despide tras nueve meses de trabajo

El Obradoiro de Emprego Ulla-Umia, ha sido clausurado por la directora general de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado. Este proyecto, promovido por los concellos de Valga, Moraña y Portas, se trata de un programa en el que han participado un total de veinte personas.

Todas ellas estaban desempleadas repartidas por las tres localidades. «Durante nueve meses recibieron formación tanto en sesiones teóricas como en acciones prácticas, en las especialidades de carpintería y trabajos forestales», cuentan desde la organización.

La despedida se llevó a cabo en el Auditorio Municipal. Asistieron también el delegado territorial de la Xunta, Agustín Ocampo; el director territorial de la Consellería de Emprego, José Antonio Rodríguez Fachado; el alcalde, José María Bello Maneiro; sus homólogos de Moraña y Portas, José Luis Gómez y Ricardo Martínez; y el director del Obradoiro, Francisco Gómez.

Maneiro quiso transmitir a todos los participantes y al equipo directivo y docente sus felicitaciones. Aseguró que el obradoiro «funcionó bien» y espera que «los resultados para el alumnado sean positivos» y desea que «consigan insertarse laboralmente por cuenta ajena, en empresas de Valga o de la comarca, o por cuenta propia, para lo cual contáis con ayudas de la Xunta de Galicia».

El alcalde de Valga agradeció a la administración autonómica su aportación superior a los 410.000 euros para desarrollar este proyecto que, de otro modo, «sería inviable», afirma.

Los tres regidores pusieron en valor la colaboración institucional que les permitió a los tres municipios sacar adelante esta y otras acciones formativas «que benefician tanto a los participantes como a la comunidad, a través de las obras que se llevan a cabo», explican.

Otra de las acciones destacadas está siendo el Obradoiro juvenil, que aún está en marcha con otros 16 pupilos.

Las mejoras en Valga

Durante los últimos nueve meses, los alumnos de carpintería arreglaron el pantalán de la playa fluvial de Vilarello, renovaron parte de la barandilla de madera del entorno de la iglesia de Cordeiro e instalaron contraventanas en la iglesia de Campaña.

Además, también condicionaron parques dotándolos de mobiliario e instalaron la silla-mirador en la Mina Mercedes.

Los especializados en trabajos forestales, ejecutaron desbroces y podas en áreas naturales como la mina mencionada junto a la de Porto Piñeiro o el parque Irmáns Dios Mosquera, utilizando medios manuales y mecánicos.

Durante el tiempo de aprendizaje tambien realizaron prácticas con el tractor. Otra de las acciones ejecutadas fue el acondicionamiento de la zona de las telleiras, en Vilar.

Lado fue la encargada de cerrar el acto, destacando «la repercusión que estas obras tendrán en el entorno» y deseando a los participantes éxitos en el ámbito profesional, toda vez que «vuestra cualificación está ahora reconocida por un certificado de profesionalidad válido en todo el Estado» que les será de ayuda a la hora de insertarse.