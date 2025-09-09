O Salnés se promociona como el lugar donde comienzan los caminos de Santiago

Mancomunidade y Concello de A Illa se han puesto de acuerdo para organizar el evento «Los Caminos comienzan en O Salnés», iniciativa que vuelve a unir a la comarca con la tradición Xacobea y que, además de recorrer la ruta conocida como la «Traslatio», que reproduce el camino que realizó la barca de piedra con los restos del Apóstol, tal y como cuenta la tradición, también servirá para promocionar la comarca de O Salnés y dar a conocer algunos de los elementos vinculados a la tradición Xacobea que existen.

La iniciativa se va a iniciar en la plaza do Campo isleña, los participantes se subirán al Tintilán, que llevará una audioguía a bordo. Desde allí, la comitiva se dirigirá a O Grove, desde cuyo puerto se iniciará la Traslatio y que incluirá comida a bordo hasta la finalización del recorrido en Pontecesures, con regreso en autobús hasta el punto de encuentro inicial.

La actividad cuenta con un total de 110 plazas disponibles, dando prioridad a las personas empadronadas en A Illa de Arousa. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo viernes, pudiendo formalizarse en las dependencias del Concello de A Illa en horario de 9.30 a 23.30.

El alcalde del municipio, Luis Arosa, destaca que «nuestra intención es que nuestros vecinos sean los primeros en disfrutar de una actividad tan especial como esta; son ellos los que mejor representan la identidad de A Illa y quienes pueden transmitir a los visitantes la riqueza de nuestra historia y tradición».

La Mancomunidade lleva años impulsando el Camiño de Santiago a través del mar, tanto con la Traslatio, como con la iniciativa del Camino a Vela, con embarcaciones de vela que llegan desde el puerto francés de La Rochelle.