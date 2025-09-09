O Grove sigue en la senda de la Antártida

Los integrantes de la XXXIX Campaña Antártica del Ejército de Tierra despliegan en O Grove su fase definitiva de preparación antes de participar en la expedición a desplegar entre diciembre y el próximo mes de marzo.

Como cada año, familiarizarse con el manejo de las embarcaciones neumáticas y los trajes de supervivencia que emplearán en esta misión es el eje central de la preparación de los elegidos, alojados en el hotel Cons da Garda.

Se trata de los comandantes Javier Abizanda Sánchez e Ignacio Hernández de Paz, el capitán José Antonio Aparcero Suero, al frente del área de Sanidad, el teniente coronel Miguel Ángel Pelaez Guerra (Medio Ambiente), el brigada Luis Montoya Martín (Movimiento y navegación) y el capitán Pablo Vázquez Paredes, que junto al brigada Miguel Blanco Campos abanderan el área de Comunicaciones.

Uno de los participantes en la expedición. | Ejército de Tierra

A su vez, el brigada Alonso Javier Prados Herrero y el subteniente Rodrigo Losua Iruretagoyena se ocuparán de Motores, mientras que los subteniente Fidel Pérez Solera y Antonio Bello Yus harán lo propio con Instalaciones, encargándose de Alimentación los cabos Azucena Cachón Vicente y Carlos Javier Rodríguez Quesada.

Tratado Antártico

Su misión, como siempre, «mantener la presencia física de España en el territorio antártico en cumplimiento de los acuerdos suscritos por nuestro país en el marco del Tratado Antártico y sus protocolos», además de colaborar con el Gobierno de España en «las labores de investigación científica realizadas en la isla Decepción y en aquellos otros lugares del territorio antártico que se determinen».

Así lo destaca el Ejército de Tierra, sin olvidarse de destacar que con esta misión también se mantienen «en adecuadas condiciones de uso» las instalaciones, material y equipo de la Base Antártica Española Gabriel de Castilla (BAE GdC), que es el corazón de este proyecto y donde se centralizan los trabajos de investigación y experimentación que se llevan a cabo.

XXXIII Campaña Antártica del Ejército de Tierra / Muñiz

En este sentido, el hecho de poder «desarrollar proyectos de investigación y experimentación» es otro de los grandes objetivos perseguidos con esta propuesta que, no cabe duda, permite «dar a conocer a la sociedad en general, al mundo científico y a la institución militar, en particular, la presencia y actividades del Ejército en la Antártida».

Así, con la Base Antártica Española Gabriel de Castilla (BAE GdC), la Base Juan Carlos I y el buque de investigación oceanográfica «Hespérides» como centros de operaciones, es como España juega su papel en el continente helado.

Más concretamente, en el archipiélago de las Shetland del Sur, a más de 1.000 del lugar poblado más próximo y a 13.000 de España.

Es allí, en la isla Decepción –la parte superior de un volcán cuyas últimas erupciones tuvieron lugar en 1967, 1969 y 1970–, donde van a desplegar su labor los militares que se preparan en O Grove después cruzar «el temido Mar de Hoces, conocido también como Paso de Drake, entre el extremo más meridional de América del Sur y la Antártida».

Militares con los trajes de supervivencia. | Ejército de Tierra

No es un lugar escogido al azar, sino que se trata de un espacio «excepcional, desde el punto de vista científico», tanto debido a su actividad sísmica y volcánica como a «los procesos de colonización de flora, líquenes y musgos que han seguido a los depósitos variables de cenizas», explican en el Ejército.

Base Gabriel de Castilla

Aunque ya se explicó en ediciones anteriores de la Campaña Antártica, no está de más recordar que la Base Gabriel de Castilla dispone de instalaciones como el Módulo de Vida Comandante Ripollés, diseñado inicialmente para albergar hasta 28 personas.

Pero dispone también de un nuevo Módulo Científico con una superficie de 307 metros cuadrados que permitirá «el desarrollo de trabajos de investigación de mayor calidad y con mayor confort».

Los soldados de la Campaña Antártica ya se adiestran en San Vicente do Mar / MUÑIZ

El Módulo de Sanidad Capitán Ramón y Cajal, dotado de área de reanimación, atención primaria y curas, es otro de los espacios destacados.

Cuenta con área de diagnóstico con laboratorio y telemedicina, otra de hospitalización y aislamiento y un almacén con material de rescate.

A mayores, la base está provista de un Módulo Almacén de Material de Transmisiones y un Módulo de Náutica en el que almacenar todo el material necesario para las salidas en zodiac, incluidos los trajes de trabajo en aguas frías, chalecos salvavidas y demás elementos que se prueba en los entrenamientos que se desarrollan en aguas de O Grove.

Lo módulos de Energía, Almacén y Taller San Juan Bosco completan la Base Gabriel de Castilla, instalada entre finales de 1988 y principios de 1989 a modo de refugio militar desde el que apoyar los trabajos de investigación y levantamientos topográficos que se estaban realizando entonces.

Con el CSIC

Gestionada por la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército de Tierra, que también organiza y dirige la campaña, esa base es una de las principales tarjetas de presentación de España en el exterior.

Su trabajo se compatibiliza con el levado a cabo en la Base Juan Carlos I, abierta en enero de 1988 y gestionada por la Unidad de Tecnología Marina del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Los militares de la Campaña Antártica practican las técnicas de rescate en caso de naufragio - El Ejército despliega en O Grove el simulacro del "hombre del agua" / MUÑIZ

La campaña en números

Para entender mejor la Campaña Antártica del Ejército de Tierra 2025-2026, estos son los números que la rodean:

-20,5

Son los grados de la temperatura mínima detectada por los meteorólogos de Aemet en el exterior de la Base Gabriel de Catilla ( BAE GdC) durante la invernada de julio de 2007. En 2022 fue de -18.

1

Es el número de mujeres que forman parte de la XXXIX Campaña Antártica del ET (CAET). Se trata de la cabo de alimentación.

2

Son las Bases Antárticas que España mantiene en la Antártida: la Juan Carlos I (JCI), gestionada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y la Gabriel de Castilla (GdC), gestionada por el Ejército de Tierra (ET).

5

Son las instalaciones españolas antárticas que tienen sello de correos.

6

Son que han tenido representación en la BAE GdC, durante la pasada Campaña 2024-2025: España, Argentina, Perú, Portugal, Alemania y Polonia.

Y seis son, también, las embarcaciones zodiac de que dispone la BAE GdC para apoyo al movimiento de los investigadores y con capacidad para evacuar la isla con todo el personal simultáneamente en caso de erupción volcánica.

8

Son las horas de navegación necesarias para desplazarse entre las dos bases españolas

10

Son los proyectos de investigación desarrollados en la campaña 2024-2025.

13

Son los militares que forman la dotación de esta XXXIX Campaña Antártica (CA) del Ejército de Tierra (ET).

16

Son los científicos que realizaron su investigación desde la BAE Gabriel de Castilla.

24

Es la media de años de antigüedad en las Fuerzas Armadas de los integrantes de la presente Campaña Antártica del Ejército de Tierra.

27

Es el número de días que está previsto que comparta reunida, antes del despliegue, toda la dotación.

28

Es el número de personal que ocupó la BAE GdC en un primer momento: diecisiete militares y once investigadores.

31

Es la edad del componente más joven de la presente Campaña Antártica del Ejército de Tierra.

36

Es el número de mujeres que han formado parte, hasta ahora, de las treinta y ocho Campañas Antárticas desarrolladas por el Ejército de Tierra.

38

Es el número de Campañas Antárticas desarrolladas por el Ejército de Tierra. Y 38 son los kilómetros de distancia (en línea recta) entre las dos Bases Antárticas, la Juan Carlos I, en la isla Livingston, y la Gabriel de Castilla, en la isla Decepción. En realidad, son casi cincuenta de travesía, que se efectúan en unas ocho horas de navegación.

39

Es el número máximo de personas, entre investigadores y militares que han pernoctado en la BAE Gabriel de Castilla durante la Campaña Antártica 2024-2025.

44

Número de misiones internacionales que han realizado, en total, los miembros de la presente Campaña Antártica del Ejército de Tierra.

45

Es la media de edad del personal de la presente Campaña Antártica del ET.

La base militar española. / Ejército de Tierra

47

Es el número de actividades diferentes realizadas, a modo de preparación, durante la fase de preparación por los miembros de la anterior Campaña Antártica del Ejército de Tierra.

54

Es la edad del componente más veterano de la presente Campaña Antártica del Ejército de Tierra.

57

Es la media de días que debe dedicar cada miembro de la dotación, de la XXXIX Campaña Antártica del ET, a jornadas de actualización y/o preparación antes de desplegar. Sin dejar de lado su puesto de trabajo habitual.

Muñiz

57 es también el número máximo de personas que ha pernoctado, al mismo tiempo, en la BAE Gabriel de Castilla.

Fue el 23 de enero de 2015. Debido a las malas condiciones meteorológicas se desestimó el embarcar a 37 científicos que habían llegado a la BAE desde el buque chileno Aquiles y se instalaron literas de campaña en el Módulo Científico, además de habilitar el Módulo de Vida con esterillas y sacos de dormir.

81

Son los días que permaneció abierta la BAE Gabriel de Castilla, durante la pasada Campaña Antártica del Ejército de Tierra.

103

Número de militares que se presentaron voluntarios para formar parte de la Campaña Antártica 2025-2026.

125

Los metros que mide el muro de contención de costa construido por militares del Mando de Ingenieros del ET.

150

Son los Megabytes de bajada de datos con que cuenta la BAE para dar servicio a sus ocupantes. Todo un lujo en aquellos lares y la envidia de otras bases antárticas.

Una de las imágenes del proceso de formación. / Ejército de Tierra

170

Son los kilómetros por hora que se registraron como mayor velocidad del viento durante la Campaña Antártica 2006-2007 en la BAE Gabriel de Castilla.

241

Es el número de metros cuadrados (suma de la superficie de los Módulos de Vida y Dormitorio) en que conviven los miembros de la Campaña Antártica (investigadores y militares).

264

Los sensores de temperatura ubicados en la zona de Crater Lake que se recogieron el 8 de febrero de 2021. Han estado tomando datos de forma continuada desde enero de 2020 para el Proyecto Permafrost de la Universidad de Alcalá de Henares.

307

Los metros cuadrados de planta tiene del nuevo Módulo Científico de la BAE. De estructura de aluminio. Durante la XXXIX campaña se completará su construcción.

331

Videoconferencias que se han realizado con universidades, centros de Formación Profesional, institutos, colegios, museos, medios de comunicación y asociaciones juveniles, siendo más 50.000 personas, de entre 4 y 85 años, los que han podido seguir en vivo las vicisitudes de los militares durante la campaña 2024-2025.

445

Es el número de militares que han formado parte de las Campañas Antárticas.

1.000

Son los kilómetros aproximados que separan la BAE Gabriel de Castilla de la ciudad más cercana del sur de América.

M. MÉNDEZ

1.200

Son los metros de tubería necesarios para traer agua desde el Cráter Zapatilla.

1988

El año en que se inició la actividad del ET en la Antártida.

1997

El año en que se incorporó la primera mujer militar a la dotación de una CAET. Fue la teniente médica que participó en la XI dotación (1997-1998).

1998

Es el año de la entrada en vigor del Protocolo al Tratado Antártico para la Protección del Medio Ambiente, más conocido como Protocolo de Madrid.

2002

El año en que se concedió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional al Comité Científico para la Investigación en la Antártida.

2010

El año en que se logró, por primera vez, la Certificación por AENOR del Sistema de Gestión Ambiental implantado en la BAE Gabriel de Castilla, renovado este año hasta el 2028.

13.000

Son los kilómetros que, aproximadamente, separan la BAE Gabriel de Castilla de España.