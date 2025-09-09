Nuevas ayudas para recuperar el medio marino y el oficio de collareira

La Confraría de Pescadores San Martiño, con sede en O Grove, sigue recibiendo ayudas económicas de las diferentes administraciones públicas.

Esta vez válidas para apostar por la preservación del medio marino, recuperar oficios tradicionales como el de collareira, sufragar gastos corrientes y adquirir diverso material que contribuya a mejorar la actividad del sector pesquero y marisquero.

Por un lado, la entidad mancomunada que tiene a María Besada como patrona mayor se benefició de una aportación de 246.125 euros, cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y la Acuicultura (Fempa) y la Xunta de Galicia, que le permitió invertir este año 103.817 euros en la adquisición de «un tractor con pala, cultivador y cabrestante».

Trabajos de regeneración de bancos marisqueros. / Paco Luna

Además de comprar dos remolques y organizar un curso formativo «para dar a conocer el oficio de collareira».

Por otra parte, esta entidad con asociados de O Grove, Cambados, Sanxenxo, Ribadumia, Meaño y Poio, logró de la Diputación de Pontevedra 12.035 euros.

En este caso para adquirir semilla de almeja japónica para su siembra en bancos de marisqueo a pie y a flote que «siguen arrastrando problemas de productividad» tras verse afectados «por la mortandad registrada en invierno de 2023».

Collareiras en la zona portuaria de O Corgo. / M. Méndez

Además de conseguir del ente provincial otra ayuda de 6.615 euros para comprar cajas, un ordenador y otro material con el que equipar tanto a la sede de la cofradía como la lonja de contratación.

Rentabilidad

De este modo la cofradía San Martiño incide en su plan de «preservación de la biodiversidad del medio marino», tratando de «restaurar bancos marisqueros degradados y mantener los productivos».

La meta buscada, lógicamente, es «recuperar y mantener la salud de los bancos, permitiendo alcanzar niveles productivos que resulten rentables, tanto económicamente como desde un punto de vista biológico».