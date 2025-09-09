La NASA visita Rubiáns

La parroquia vilagarciana de Rubiáns finalizó ayer sus fiestas dedicadas a Santa Plácida y San Ramón, que este año ha organizado la asociación de vecinos O Souto. La jornada de ayer fue la más hilarante y desinhibida, con el desfile de carrozas, en el que los vecinos mostraron todo su ingenio y buen hacer en la confección de trajes y coreografías.

Por las calles de la localidad desfilaron desde un grupo de astronautas de la NASA, con un alienígena verde incluido, hasta un circo y un grupo de vaqueros del Oeste. El buen ambiente y la diversión se prolongaron hasta bien entrada la tarde con una fiesta infantil, en la que padres e hijos pudieron disfrutar juntos con una serie de juegos tradicionales.

Desfile del grupo que recreaba un circo. |

Ya por la noche, la orquesta La Fórmula puso el broche a tres días de celebraciones, que habían arrancado el sábado con el Souto Fest.

Pero la asociación O Souto no para, y ya está ultimando los detalles de un nuevo evento: un gran campeonato de motos de trial que será el día 21.