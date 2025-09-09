Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La NASA visita Rubiáns

La parroquia vilagarciana concluye sus fiestas de Santa Plácida con un divertido desfile en el que los vecinos mostraron todo su ingenio

Uno de los grupos de vecinos disfrazados, ayer en Rubiáns.

Uno de los grupos de vecinos disfrazados, ayer en Rubiáns. / FdV

Anxo Martínez

Vilagarcía

La parroquia vilagarciana de Rubiáns finalizó ayer sus fiestas dedicadas a Santa Plácida y San Ramón, que este año ha organizado la asociación de vecinos O Souto. La jornada de ayer fue la más hilarante y desinhibida, con el desfile de carrozas, en el que los vecinos mostraron todo su ingenio y buen hacer en la confección de trajes y coreografías.

Por las calles de la localidad desfilaron desde un grupo de astronautas de la NASA, con un alienígena verde incluido, hasta un circo y un grupo de vaqueros del Oeste. El buen ambiente y la diversión se prolongaron hasta bien entrada la tarde con una fiesta infantil, en la que padres e hijos pudieron disfrutar juntos con una serie de juegos tradicionales.

Desfile del grupo que recreaba un circo. |

Desfile del grupo que recreaba un circo. |

Ya por la noche, la orquesta La Fórmula puso el broche a tres días de celebraciones, que habían arrancado el sábado con el Souto Fest.

Pero la asociación O Souto no para, y ya está ultimando los detalles de un nuevo evento: un gran campeonato de motos de trial que será el día 21.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents