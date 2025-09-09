La NASA visita Rubiáns
La parroquia vilagarciana concluye sus fiestas de Santa Plácida con un divertido desfile en el que los vecinos mostraron todo su ingenio
La parroquia vilagarciana de Rubiáns finalizó ayer sus fiestas dedicadas a Santa Plácida y San Ramón, que este año ha organizado la asociación de vecinos O Souto. La jornada de ayer fue la más hilarante y desinhibida, con el desfile de carrozas, en el que los vecinos mostraron todo su ingenio y buen hacer en la confección de trajes y coreografías.
Por las calles de la localidad desfilaron desde un grupo de astronautas de la NASA, con un alienígena verde incluido, hasta un circo y un grupo de vaqueros del Oeste. El buen ambiente y la diversión se prolongaron hasta bien entrada la tarde con una fiesta infantil, en la que padres e hijos pudieron disfrutar juntos con una serie de juegos tradicionales.
Ya por la noche, la orquesta La Fórmula puso el broche a tres días de celebraciones, que habían arrancado el sábado con el Souto Fest.
Pero la asociación O Souto no para, y ya está ultimando los detalles de un nuevo evento: un gran campeonato de motos de trial que será el día 21.
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda
- Una canaria tras los pasos de Iago Aspas y los «Mozos de Arousa»
- La red de «Olimpia» importaba la cocaína oculta en pieles de vaca para distribuirla por España
- El presunto matricidio de Vilagarcía se perpetró con un arma blanca
- La Comunidad de Propietarios La Toja censura a la plataforma vecinal de la isla
- La gestión futura de A Toxa también genera división social en la isla
- Tímida recuperación de la nécora en las lonjas: 33 toneladas en dos meses