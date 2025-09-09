La lonja se muda a Porto de Cambados
Cambados
La actividad de la lonja de Cambados se mudó ayer a una sala de Porto de Cambados, donde se asentará hasta finales de octubre, siempre y cuando se cumplan las previsiones de las obras que se están realizando en el tejado de la rula. El cambio supuso algunos problemas de escasa importancia, habituales en toda mudanza, pero se espera que, en los próximos días, puedan corregirse y continuar con la actividad de la forma habitual.
El patrón mayor de Cambados, Alejandro Pérez, aguarda que «a finales del mes de octubre podamos regresar a la lonja y, en el peor de los casos, si las condiciones meteorológicas no acompañan, tendríamos que compartir la mitad de la lonja con la actual sala, pero aguardamos regresar cuanto antes».
