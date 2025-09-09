Lago busca alternativas a subir el IBI tras el desmarque de Abal
«Tendremos que encontrar otras vías para contener el gasto y obtener ingresos» | Reclama a la Xunta que se haga cargo de los impropios
El anuncio de José Ramójn Abal, edil de Cambados Pode, de desmarcarse de la subida del IBI que barajaba el Concello para incrementar ingresos ha provocado que el grupo de gobierno comience a trabajar en la búsqueda de alternativa para mejorar la situación económica de sus arcas. Samuel Lago, alcalde de Cambados, reconoce que «estamos trabajando en buscar fórmulas que nos permitan contener el gasto y conseguir ingresos que pueda compensar no sacar adelante el incremento del IBI».
Una de esas vías sería la de reclamar a la Xunta que se haga cargo de los «gastos impropios que tenemos los concellos», aquellos gastos que le corresponderían a la administración autonómica pero que debe asumir el Concello para que esos servicios se lleven a cabo». Insiste Lago en que «si la Xunta se hiciese cargo de los costes del Servizo de Axuda no Fogar, del canon de saneamiento o de las tasas portuarias ya cubriríamos esa cuantía». Mantiene que «una de las grandes metas que tenemos los concellos es que cada administración se haga cargo de lo que le corresponde, por eso vamos a luchar, tanto a través d ela Fegamp como de forma individual como Concello, para que la Xunta asuma esos costes de una vez por todas; debe haber un reequilibrio por parte de la Xunta de Galicia, porque esta situación nos afecta a todos los concellos».
