Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Illa continúa con sus programas de resiembra

Invierte una ayuda de los FEMPA para regenerar varios bancos marisqueros

Almeja sembrada por A Illa de Arousa. | |

Almeja sembrada por A Illa de Arousa. | |

R. A.

A Illa

La Cofradía de A Illa continúa con sus programas de resiembra de los bancos marisqueros que gestiona a fin de mejorar su productividad y los ingresos de sus marineros. La última siembra que se ha acometido fue la pasada semana, cuando se arrojó al mar semilla adquirida con una ayuda de los FEMPA de más de 10.000 euros. El objetivo que se pretende es que los bancos sean productivos, con poblaciones que se mantengan estables y no sufran mortandades ni bajos reclutamientos de stock de reproductores, lo que servirá para garantizar una regeneración natural de esos bancos marisqueros en el futuro. Esta resiembra se suma a las realizadas a través del plan experimental de engorde de almeja en los pantalanes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents