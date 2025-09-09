A Illa continúa con sus programas de resiembra
Invierte una ayuda de los FEMPA para regenerar varios bancos marisqueros
A Illa
La Cofradía de A Illa continúa con sus programas de resiembra de los bancos marisqueros que gestiona a fin de mejorar su productividad y los ingresos de sus marineros. La última siembra que se ha acometido fue la pasada semana, cuando se arrojó al mar semilla adquirida con una ayuda de los FEMPA de más de 10.000 euros. El objetivo que se pretende es que los bancos sean productivos, con poblaciones que se mantengan estables y no sufran mortandades ni bajos reclutamientos de stock de reproductores, lo que servirá para garantizar una regeneración natural de esos bancos marisqueros en el futuro. Esta resiembra se suma a las realizadas a través del plan experimental de engorde de almeja en los pantalanes.
