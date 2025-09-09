El Igape pone en marcha un nuevo intento para vender los terrenos de Alfageme

Por sexta vez, el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) inicia un nuevo intento de vender la nave y los terrenos de la antigua conservera Alfageme en Ribadumia, a orillas del río Umia. Lo hará el próximo día 30 en el edificio que ocupa en el Complexo Administrativo de San Lázaro, en Santiago de Compostela, y con la esperanza de que, en esta ocasión, aparezca un comprador para la parcela de más de 9.000 metros cuadrados en la que se encuentra la vetusta fábrica. La puja mínima en esta ocasión está estipulada en los 193.000 euros, que se puede elevar en tramos de 1.000 euros a medida que avance la subasta. Todos los interesados deberán aportar un aval de 48.250 euros para poder participar en esta subasta.

Este es el enésimo intento del Igape para vender un espacio que, desde que cerró las puertas la fábrica, se ha ido deteriorando de manera evidente sin que haya encontrado un comprador. La primera vez que se sacó a subasta fue por un precio de 518.000 euros e. Al quedar desierta en primera instancia, se sacó en el mismo día en otras dos convocatorias, por un precio de 415.000 y 332.000 respectivamente, pero sin encontrar un comprador. Lo intentó también el pasado mes de mayo, rebajando el coste de la parcela a 150.000 euros, pero tampoco hubo interés

La propiedad se ubica en e l lugar de A Barca y tiene una superficie superior a los 8.000 metros cuadrados, de los cuales, 2.000 están ocupados por la antigua fábrica, un almacén y una parte de oficinas de dos niveles. La parcela está catalogada como suelo rústico común y rústico de especial protección y, además de la fábrica, su único destino sería el de agrícola, algo que influye a la hora de dificultar la venta del terreno

El solar que perteneció a Alfageme y sus construcciones están totalmente abandonados desde hace una década, ofreciendo una imagen poco deseable en un entorno natural y protegido como es la desembocadura del Umia.

El Igape se hizo con la propiedad en el año 2013 ya que era uno de los acreedores del grupo Alfageme. Con esto, el Gobierno gallego intenta recuperar algo del dinero de los avales concedidos en su día a la compañía en aquel intento por reflotar el proyecto. Sin embargo, aunque hubo algún interesado en adquirir la nave en su momento, no cuajó y la emblemática firma entró en concurso de acreedores y se liquidó con la venta de activos como estos o su conocida marca Miau a una firma riojana.