Un herido tras una colisión por alcance en Catoira

Una persona resultó herida esta tarde como consecuencia de una colisión por alcance registrada en la carretera PO-548, que une Vilagarcía con Pontecesures.

Sucedió a su paso por Catoira, entre la antigua casa consistorial y la rotonda del edificio de usos múltiples.

Protección Civil tuvo que intervenir junto al 061, que evacuó al herido al Hospital do Salnés.