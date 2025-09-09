Un herido tras una colisión por alcance en Catoira
Fue trasladado al Hospital do Salnés
M.M.
Catoira
Una persona resultó herida esta tarde como consecuencia de una colisión por alcance registrada en la carretera PO-548, que une Vilagarcía con Pontecesures.
Sucedió a su paso por Catoira, entre la antigua casa consistorial y la rotonda del edificio de usos múltiples.
Protección Civil tuvo que intervenir junto al 061, que evacuó al herido al Hospital do Salnés.
