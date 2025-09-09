Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un herido tras una colisión por alcance en Catoira

Fue trasladado al Hospital do Salnés

La zona del suceso. / FdV

Una persona resultó herida esta tarde como consecuencia de una colisión por alcance registrada en la carretera PO-548, que une Vilagarcía con Pontecesures.

Sucedió a su paso por Catoira, entre la antigua casa consistorial y la rotonda del edificio de usos múltiples.

Protección Civil tuvo que intervenir junto al 061, que evacuó al herido al Hospital do Salnés.

