«Dinamita»gana en el circuito de San Roque

Las calles de San Roque do Monte, en la parroquia vilanovesa de San Miguel de Deiro, volvieron a convertirse en un circuito para acoger la tradicional carreira de burras que se celebra el primer lunes de cada mes de septiembre, coincidiendo con sus fiestas. En esta ocasión, la gran vencedora del evento fue «Dinamita» que superó a todos sus rivales en la carrera masculina gracias a la pericia de su jinete, Sergio Freire, curtido en mil batallas similares y que llegó hasta Vilanova desde Oza dos Ríos. La victoria en la categoría femenina fue para «Farruco», bien guiado durante toda la prueba por la local Laura Cousido, que no tuvo problema en disputar la emblemática prueba en tacones. Los jinetes más veloces se repartieron 225 euros en premios.

Más de un jinete necesitó colaboración. | IA

En las dos categorías participaron una decena de equinos con sus respectivos jinetes, muchos de los cuales demostraron que todavía están muy verdes para optar a algo más importante que completar una vuelta guiando a los pollinos y con la inestimable colaboración de algún guía. Lo mejor fue para el público, que volvió a disfrutar de las simpáticas imágenes que ofrecen muchos de los participantes. Toda la actividad se desarrolló en el entorno de la pequeña capilla de San Roque do Monte, donde también se celebraron diferentes juegos populares con una gran participación. La jornada finalizó con la verbena a cargo de las orquestas Alkar y Ardores. Para hoy, además de una misa en honor a María Auxiliadora, está previsto celebrar l fin de fiesta con las orquesta Solara y Ritmo Joven.

Un lance de la carrera de ayer. | Iñaki Abella

Habituales en la mayor parte de las fiestas hace décadas, las carreras de burras han ido desapareciendo poco a poco, conservándose en la comarca de O Salnés como único exponente la que se celebró ayer.