El colegio San Francisco cumple 100 años

Para la comunidad educativa del colegio San Francisco, de Vilagarcía, la de ayer fue una jornada muy especial. Y no solo por la vuelta a las clases, que también, sino sobre todo porque este curso estarán de aniversario, y ayer empezaron a celebrarlo.

El 10 de septiembre de 1925 abrió el colegio de Vilagarcía de las monjas franciscanas, y durante los próximos meses, la comunidad educativa celebrará diferentes actividades para conmemorar esta efemérides.

La primera de ellas fue anoche, y consistió en una gala en el Auditorio municipal, a la que asistieron el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, el alcalde, Alberto Varela, el presidente de la Diputación, Luis López, y el arzobispo de Santiago, Francisco Prieto, entre otras autoridades.

Las primeras religiosas de la congregación Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor llegaron a Vilagarcía en 1915. La entidad ya funcionaba en otras ciudades gallegas, como A Coruña, Ourense o Lugo, y su primer cometido en la capital arousana fue el de abrir un asilo de ancianos, el actual Divina Pastora.

Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que había en Vilagarcía muchas niñas sin ninguna oportunidad de recibir una educación que las ayudase a mejorar sus vidas. Fue así como a principios de septiembre de 1925 abrieron en el entorno de la alameda una pequeña escuela femenina. El inmueble se quedó pequeño enseguida, y las monjas se mudaron para la actual plaza de Ravella. La nueva casa también era insuficiente, de modo que se trasladaron a un tercer emplazamiento, este próximo al mar. Pero en febrero 1941, un fuerte ciclón causó grandes destrozos en el inmueble, que modo que las monjas cogieron de nuevo sus pertrechos y se mudaron a un cuarto local. En esta ocasión, abrieron la escuela en la plaza de A Independencia, que es donde se encuentra en la actualidad. Aunque, originalmente, la escuela era mucho más pequeña. Con el paso de los años, la congregación fue adquiriendo más propiedades, y a partir de los años 70 también aceptó a alumnos varones, tras la aprobación de la nueva Ley General de Educación. Hasta 1977, además, preparaba a las chicas para ser maestras. Desde 2018, el colegio San Francisco está gestionado por la Fundación Franciscanas Ana Mogas.