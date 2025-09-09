La cofradía niega que el descenso de ventas se deba a una «huida» de parquistas

La cofradía Santiago Apóstol abunda en la polémica generada desde que la Organización de Productores Pesqueros Parquistas de Carril (OPP-89) abrió en el muelle de O Ramal su propio centro de manipulación y comercialización de bivalvos, canalizando buena parte de sus ventas a través de la lonja de Vilaxoán.

El patrón mayor de Carril, Javier Quintáns, reconoce que la facturación de su lonja «bajó con respecto al año 2024», pero lo achaca a «la falta de marisco en los viveros, no a la supuesta huida de la mayor parte de los parquistas a otros puntos de venta».

Llega incluso a decir que «desde que las naves de la OPP comenzaron a funcionar de forma ilegal, la lonja de Carril solo notó la salida de un 10% de los parquistas, mientras que el resto sigue vendiendo en la lonja de Carril».

Así se promociona la Ameixa de Carril en el salón Saborea Andalucía, en Sevilla. / Saborea Andalucía

¿6.000 kilos diarios?

Abundando en ello, el patrón mayor carrilexo asegura que «estos días se están comercializando en nuestra lonja alrededor de 6.000 kilos diarios, frente a los 600 kilos aproximados que suele manejar la OPP».

En este sentido, insiste en aconsejar que se visite la plataforma tecnológica Pesca de Galicia para comprobar los datos.

En la misma figura que la semana pasada se vendieron en la lonja de Carril 124 kilos de producto el lunes, 629 al día siguiente y 451 el miércoles. Las jornadas de mayor actividad fueron el jueves y el viernes, con 3.171 y 3.370 kilos, respectivamente.

Un momento del XVII Capítulo da Orde da Ameixa de Carril. / Noé Parga

Lejos de esas cifras que maneja Javier Quintáns, lo cierto es que en toda la semana pasada se vendieron 6.192 kilos de almeja japónica, 653 de berberecho, 75 de almeja fina y 915 de anguila.

También puede decirse que la lonja de Carril subastó 8.619 kilos el 12 de agosto, cuando empezó a funcionar la lonja de O Ramal, y 9.637 al día siguiente.

Pero desde entonces lo máximo que se alcanzó fueron casi 5 toneladas los días 20 y 21, quedándose en más de 3.000 kilos el 14, 25 y 26 de agosto, además del jueves y viernes de la semana pasada.

El patrón mayor, en el centro de la imagen. / Noe Parga

Pero las demás jornadas estuvieron muy por debajo de esos 6.000 kilos a los que alude el patrón mayor, con subastas de apenas 124 kilos (1 de septiembre) o 541 (el pasado día 3).

Y eso si se contabiliza el total de las descargas –incluida la anguila–, porque si se analiza lo sucedido con la almeja, que es lo que más trabajan los parquistas, el desplome es aún mayor.

Cuando sí se llegó a los 6.000 kilos fue ayer. Concretamente: 5.180 de almeja japónica, 930 de berberecho y 51 de almeja fina.

Cifras al margen, Quintáns insiste en querer demostrar que los parquistas siguen prefiriendo la «rula» carrilexa, lo cual considera «lógico», pues «cuentan en Carril con una lonja consolidada y segura, mientras que sobre las naves de la OPP sobrevuela la incertidumbre, ya que a día de hoy ni siquiera disponen de licencia para ejercer la actividad que están realizando».

La Ameixa de Carril ya se despacha desde el muelle vilagarciano de O Ramal. Las naves de la OPP-89 funcionan desde hoy mismo. / FdV

Y el patrón termina remarcando que si bien «algunos intentaron apropiarse del término, la lonja de Carril también es la lonja de los parquistas».

En definitiva, que Javier Quintáns y su equipo mantienen una posición enfrentada con la OPP-89 y tratan de minimizar daños ahora que la citada organización vende a través de la lonja de Vilaxoán.

La misma, por cierto, que desde el 12 de agosto despachó cerca de 23 toneladas de mercancía.