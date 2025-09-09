La Biblioteca de O Grove formará parte de un innovador estudio de la mente humana

La Biblioteca Municipal de O Grove ha sido seleccionada para participar en el proyecto de investigación «Xscape. Material Minds», dirigido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Incipt CSIC).

Se trata de un plan de investigación que tiene como objetivo «examinar cómo nuestros materiales culturales modifican los patrones humanos de atención y procesamiento de información», explican desde la organización.

Las personas asistentes al evento participarán en un estudio de investigación sobre el patrimonio cultural y la mente humana, además de un taller de cerámica prehistórica.

«¿Los objetos que usamos todos los días influyen en nuestro comportamiento?», preguntan y, tomando como ejemplo la cerámica prehistórica, «la actividad pretende ayudar a reflexionar sobre esa cuestión», cuentan.

Observación y cerámica

La actividad consiste en la reproducción de una pieza prehistórica y un ejercicio de observación en el que intervienen imágenes y objetos arqueológicos mediante tecnología de seguimiento visual de los participantes.

Los propios investigadores del consejo registrarán datos sobre el movimiento ocular, viendo cómo se escanea cada imagen o cuánto tiempo pasan los ojos en un punto determinado, entre otros aspectos.

El objetivo del estudio es «comprender cómo las personas procesan esta información visual y toman decisiones», sostienen.

Este ejercicio de observación dura 10 minutos y se realiza individualmente. Mientras el resto del grupo realizará el taller de cerámica.

La actividad tiene una duración de dos horas y se desarrollará el próximo viernes 3 de octubre, a partir de las 17.00 horas, en la biblioteca municipal de O Grove.

La actividad es totalmente gratuita y está dirigida a personas de entre 50 y 70 años. Las plazas son limitadas.