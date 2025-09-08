La voraz acacia «se come» el monte de O Salnés y el plumacho empieza a ser una amenaza

Un año más, la comarca está viviendo una explosión de plumacho argentino, que en cada temporada ocupa mayores extensiones y ya asedia algunas zonas de monte de O Salnés. De hecho, empieza a verse con preocupación entre algunos comuneros, temerosos de su conversión en una pesadilla como la que viven desde años con la acacia negra; una verdadera invasión que son incapaces de frenar a pesar de importantes esfuerzos de tiempo y dinero en talas y tratamientos.

Las comunidades de montes consultadas por este diario hablan con desesperación de la situación. «Está todo invadido de acacia y también de eucalipto. No somos capaces de combatirla a pesar de todos los tratamientos. El primer año y el segundo fueron aguantando, pero luego siguió rebrotando», lamenta el presidente de Cea, Julián Abuín.

Tienen tramos en su parte del Xiabre que «meten miedo», pero la plaga también está presente en O Castrove y Lobeira, siendo una amenaza en diferentes aspectos. Para la biodiversidad, pues es muy agresiva dado el número de impactos que tiene a nivel de composición de los suelos, la demanda de agua... Impidiendo la supervivencia de otras especies.

Pero también para el hombre, pues es pirófita: favorece la expansión de los incendios forestales y se beneficia de ellos porque el fuego estimula la germinación. «Las semillas pueden estar años enterradas siendo viables y germinar cuando las condiciones sean favorables», detalla César Roo, presidente de Cornazo, como el colmo de esta invasora originaria de Australia.

Agua de pulpo

Como muchas otras, tiene un elevado poder colonizador. «La cortas y no vale de nada, se reproduce aún más. La Xunta realizó en una ocasión un proyecto que incluía al colegio y se probó a ponerle plásticos e incluso a echarle agua de pulpo, pero nada. La única solución es descortezar el tronco para que se seque», explica el presidente de San Tomé de Nogueira (Meis), Francisco Casás.

El problema está presente en toda Galicia y hace tiempo que expertos y ecologistas se quejan de un abordaje incorrecto, con acciones esporádicas, puntuales y sin orientación más vigilada a las medidas más eficaces de erradicación, convirtiendo todo esfuerzo en tiempo perdido.

Una opinión parecida tiene el presidente de la Mancomunidade de Comunidades de Vilagarcía, Ramón Bueno, quien lamenta el «muchísimo gasto de dinero –es caro–, tiempo y esfuerzo para nada» y echa en falta un «protocolo de actuación integral, prolongado en el tiempo, con un seguimiento y un cuerpo técnico que se sepa y oriente lo que hay que hacer año a año».

Para él, la prueba de que las cosas no están haciendo bien desde las administraciones, como poseedoras de la responsabilidad final, es que «se ha descontrolado igualmente. El rebrote es tremendo, no se acaba de erradicar». De hecho, cree que se ve como un dilema casi individual, de cada organización, cuando «debe abordarse como algo global porque es un problema gordo», clama.

Como comunero de Trabanca Badiña explica que también ven con preocupación la expansión de la hierba de la Pampa. En su caso, ya está subiendo por la circunvalación norte de Vilagarcía. «Está metiéndose para arriba, en el monte, y va a ir a peor, se va a extender como la acacia», augura.

En otras zonas de la comarca todavía están tranquilos, aunque reconocen que los focos localizados se retiran y vuelven a retoñar. Por eso no le quitan ojo a la Cortaderia selloana, porque cada vez se ve más allá de los arcenes de las carreteras, donde empezó su propagación gracias al paso de los vehículos. De hecho, Galicia Ambiental denunció el año pasado a Audasa ante la Fiscalía al considerarla culpable de que la AP-9 sea «el principal vector de la propagación» de esta invasora en la comunidad gallega.

Apuestas autóctonas frente al eucalipto

La acacia negra inició su expansión en la comunidad dentro de los planes de reforestación de la dictadura, ayudada por su rápido poder colonizador. También el eucalipto, que es otra plaga para algunas comunidades de montes con el único consuelo de que, llegado el caso, esta sí reporta un beneficio económico que la otra no.

Con todo, en organizaciones como la de Cea, en Vilagarcía, que nunca optaron por plantarlo, les supone un problema porque «tenemos el monte invadido de esto y de acacia». De hecho, llevan años arrancando para dar paso a especies autóctonas y no son los únicos.

Sus compañeros de Cornazo tienen proyectada una reforestación en unas tres hectáreas como parte de los planes iniciados hace un par de años por la nueva directiva. «El objetivo es dejar el monte lo más autóctono posible y también practicable para el disfrute de todos», explica su presidente, César Roo. No obstante, en su caso, dejan un parte para esta especie de aprovechamiento porque «aunque somos una comunidad pequeña, tenemos casi tantos gastos como una grande y tenemos que buscar la manera de que por lo menos, no haya pérdidas. Por eso también estamos estudiando otras alternativas», avanzó. En San Tomé de Nogueira también siguen esta senda y este año le tocará a unas 12 hectáreas. «Vamos eliminando y apostando en los laterales y regatos por carballos, bidueiros, castaños...», expone su presidente, Francisco Casás.