Veinte alumnos despiden hoy el obradoiro de emprego de Ulla-Umia

El Obradoiro de Emprego Ulla-Umia, que Valga ha desarrollado durante los últimos nueve meses junto con los municipios de Moraña y Portas, quedará clausurado hoy, lunes.

«Los aprendices completaron la formación con un módulo transversal sobre creación y gestión de empresas», explican desde la organización.

El profesor César Nercellas fue el encargado de estar al frente de las sesiones. Estas, se desarrollaron en las instalaciones de la casa de la cultura de Portas.

A lo largo de esta formación, los veinte alumnos de carpintería y forestales «trabajaron sobre el concepto de negocio desde el punto de vista práctico», cuentan.

Así, abordaron varios asuntos como «la idea del negocio, las formas jurídicas, la financiación del proyecto o ayudas al emprendimiento», aseguran.