Smartpeme ofrece nuevos talleres de capacitación tecnológica

La Rede Smartpeme+ de la Diputación ofrecerá esta semana cuatro nuevos talleres de capacitación tecnológica en los que se abordarán cuestiones como el marketing social, las redes sociales o la impresión 3D, entre otras cuestiones.

Los cursos se imparten de manera telemática y sus contenidos están dirigidos al tejido empresarial y autónomo.