Smartpeme ofrece nuevos talleres de capacitación tecnológica
O Salnés
La Rede Smartpeme+ de la Diputación ofrecerá esta semana cuatro nuevos talleres de capacitación tecnológica en los que se abordarán cuestiones como el marketing social, las redes sociales o la impresión 3D, entre otras cuestiones.
Los cursos se imparten de manera telemática y sus contenidos están dirigidos al tejido empresarial y autónomo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda
- Una canaria tras los pasos de Iago Aspas y los «Mozos de Arousa»
- La operación Olimpia finaliza con la intervención de dos toneladas de droga y once detenidos, seis en O Salnés
- Vilaxoán pesca en las aguas revueltas de Carril
- La red de «Olimpia» importaba la cocaína oculta en pieles de vaca para distribuirla por España
- La pesca recreativa se revela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- El presunto matricidio de Vilagarcía se perpetró con un arma blanca
- Fredi Bea saca pecho