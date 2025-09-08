Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

San Miguel celebra hoy su particular Carreira de Burras

Reparte 225 euros entre los tres corredores más veloces

La verbena de hoy está protagonizada por Alkar y Ardores

L. R.

Vilanova

Las fiestas de San Roque do Monte están llegando a su fin tras dos días de completo programa y lo harán con una de las citas más singulares de esta celebración de San Miguel de Deiro. Se trata de la Carreira de Burras, que tendrá lugar hoy, a partir de las 18.30 horas, con la participación de una decena de pollinos y el reparto de 225 euros entre los corredores más veloces.

Las celebraciones arrancaron el pasado sábado y han contado con una variada oferta musical, deporte y otros entretenimientos que culminaba por la noche con una verbena que ha contado con M-5 y Cabaret. Hoy será el turno de Alkar y Ardores, después de una jornada que incluye la peculiar carrera vilanovesa y en la que no faltarán los actos litúrgicos en honor a San Antonio. Mañana martes, día de María Auxiliadora, también habrá fiesta y verbena con Solara y Ritmo Joven.

TEMAS

Tracking Pixel Contents