San Miguel celebra hoy su particular Carreira de Burras
Reparte 225 euros entre los tres corredores más veloces
La verbena de hoy está protagonizada por Alkar y Ardores
L. R.
Las fiestas de San Roque do Monte están llegando a su fin tras dos días de completo programa y lo harán con una de las citas más singulares de esta celebración de San Miguel de Deiro. Se trata de la Carreira de Burras, que tendrá lugar hoy, a partir de las 18.30 horas, con la participación de una decena de pollinos y el reparto de 225 euros entre los corredores más veloces.
Las celebraciones arrancaron el pasado sábado y han contado con una variada oferta musical, deporte y otros entretenimientos que culminaba por la noche con una verbena que ha contado con M-5 y Cabaret. Hoy será el turno de Alkar y Ardores, después de una jornada que incluye la peculiar carrera vilanovesa y en la que no faltarán los actos litúrgicos en honor a San Antonio. Mañana martes, día de María Auxiliadora, también habrá fiesta y verbena con Solara y Ritmo Joven.
